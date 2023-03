TV-Moderator geht in Rente: Oktoberfest-Legende tritt nach 30 Jahren ab

Von: Lucas Sauter-Orengo

Christoph Deumling, bekannt aus Radio und Fernsehen, geht in den Ruhestand. © IMAGO / Manfred Segerer

Ob „Heute im Stadion“ oder der Wiesn-Auftakt: Christoph Deumling prägte viele Formate des Bayerischen Rundfunks. Jetzt hört er auf.

München - Er gehört zu den bekanntesten Gesichtern des Bayerischen Rundfunks und zu den prägensten Stimmen des Hörfunks: Christoph Deumling. Der 65-jährige kündigte jetzt an, sich in den Ruhestand zu verabschieden. Wie dwdl.de berichtet, präsentiert der Moderator am kommenden Freitag, dem 31. März, seine letzte „Abendschau“ im BR. „In der ARD und im BR reden wir gerade alle von einer Köpfestrategie. Gemeint ist damit, dass es prägnante Persönlichkeiten geben muss, die für die ARD und den Bayerischen Rundfunk stehen. Christoph Deumling ist so ein Kopf. Er trägt und vertritt unsere Werte“, sagt Thomas Hinrichs, Programmdirektor Information beim Bayerischen Rundfunk, rückbickend gegenüber dem Portal.

BR-Legende Deumling hört auf – er erlangte besonders durch die Wiesn große Bekanntheit

Deumling begann seine BR-Karriere 1984, zunächst als Radiomoderator bei Bayern 3, dann auch auf Bayern 1. Bekanntheit erlangte er besonders durch die Moderation der Sendung „Heute im Stadion“, die er bis zuletzt präsentierte. Der 65-Jährige erhielt dafür sogar den Bayerischen Sportpreis.

Im Fernsehen präsentierte Deumling etwa „Bayern im Ersten“, „Rolle rückwärts“ und seit nunmehr rund 18 Jahren die „Abendschau“. Bis 2021 moderierte er außerdem fast 30 Jahre lang den Oktoberfest-Auftakt in München oder seit 2011 die Nockherberg-Nachbetrachtung „Sauber derbleckt“.

Christoph Deumling interviewt CSU-Chef Söder zum Wiesn-Auftakt 2019. © IMAGO / Stefan M Prager

BR-Oktoberfest-Legende geht in Rente - „In hohem Maße zufriedener Mensch“

Gegenüber dwdl.de sprach der Moderator über seinen nahenden Ruhestand: „Ich bin ein in hohem Maße zufriedener Mensch. Im BR habe ich mein berufliches Glück gefunden“, so Deumling. Für den BR, Hinrichs, sei Deumling ein echter Glücksgriff gewesen: „Er war und ist ein idealer Botschafter für all das Gute, für das wir stehen. Ich bin sehr dankbar, denn Christoph Deumling hat dem BR und dem Publikum sehr viel gegeben.“