„Bricht uns das Herz, tut uns so leid“: Band sagt Doppel-Konzert in München ganz kurzfristig ab

Von: Adriano D'Adamo

Die Band AnnenMayKantereit auf dem Lollapalozza in Berlin. © IMAGO/Daniel Lakomski

Die Band AnnenMayKantereit musste kurzfristig ihre Auftritte in München absagen. Sie sollte eigentlich ein Doppel-Konzert in der Olympiahalle spielen.

München – Die Band AnnenMayKantereit hätte eigentlich heute und morgen (14. April) jeweils ein Konzert in der Olympiahalle in München spielen sollen. Ihr Doppel-Konzert galt als eines der Musik-Highlights des Jahres in München. Wie die Band jedoch auf Instagram mitteilte, mussten beide Termine kurzfristig abgesagt werden. Zuvor wurden ebenfalls beide Konzerte in Frankfurt und Zürich gecancelt.

„Wir finden kaum Worte“: Konzerte in München krankheitsbedingt abgesagt

Auf Instagram entschuldigten sich die drei Bandmitglieder für die schlechten Nachrichten bezüglich der zwei Konzerte in München und des darauffolgenden in Wien. „Wir finden kaum Worte“ schrieben sie und erklärten, dass die Absage krankheitsbedingt ist. Welche Krankheit es ist, offenbarten die Musiker aber nicht. „Es gibt tausend Krankheiten, die wir für euch ignorieren würden. Leider gibt es auch Krankheiten, die Konzerte unmöglich machen“, heißt es in ihrem Schreiben.

„Alles, was wir wollen, ist für euch Musik machen und es bricht uns das Herz. Es tut uns so leid“, teilt AnnenMayKantereit auf der Social-Media-Plattform mit und verkündet gleichzeitig, dass sie sich nach Nachholterminen für die Konzerte umsehen werden. Dazu werden die Band sich in den nächsten Tagen mit mehr Informationen zu den Konzerten und den gekauften Tickets melden. Die Nachholtermine umfassen München, Frankfurt, Zürich und Wien.

