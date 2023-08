Münchens schlimmste Chaos-Meile am Viktualienmarkt: Marktfrau sieht SPD-Vorschläge als „Geldverschwendung“

Von: Regina Mittermeier

Was für ein Gewurl: die Straße am Viktualienmarkt an einem ganz normalen Dienstagmittag in den Ferien. © Markus Götzfried

Die Debatte über die Chaos-Meile am Viktualienmarkt geht weiter. Die SPD will nun mit mehreren Ideen dagegen vorgehen. Marktfrau Elke Fett ist skeptisch.

München - Elke Fett läuft über die Straße vor dem Kustermann am Viktualienmarkt. Von hinten düst ein Radler an ihr vorbei - und weicht dann einer Scooter-Fahrerin aus. Die Straße zwischen Tal und Schrannenhalle ist voll. Manche sagen schon: Das ist Münchens schlimmste Chaos-Meile.

Viktualienmarkt in München birgt Gefahrenstellen

Dagegen will die SPD-/Volt-Fraktion im Stadtrat vorgehen - SPD-Fraktionschefin Anne Hübner sagt dem Chaos dem Kampf an. Sie fordert, dass für mehr Sicherheit drei Dinge geprüft werden: ein neuer Zebrastreifen, eine Geschwindigkeitsbegrenzung sowie eine Umgestaltung der Fahrbahn.

Elke Fett sagt, es brauche dringend Lösungen - aber die SPD-Ideen reichten nicht. © Markus Götzfried

Zurück zu Elke Fett (79). Die Ex-Sprecherin der Viktualien-Marktleute kennt den Markt - mit allen Gefahrenstellen. Auch sie will deshalb, dass es dort sicherer wird. Aber die Ideen der SPD hält sie für „Geldverschwendung“. Neue Schilder reichen nicht, sagt sie. Denn: „Wer liest die denn?“

SPD-Fraktionschefin Anne Hübner sorgt sich um Fußgänger

Aktuell kommen sich dort alle in die Quere. „Am Viktualienmarkt sieht man, dass eine Fußgängerzone, auf der Radler, Scooter, Autos und Busse freie Fahrt haben, nicht wirklich gut funktioniert“, sagt Anne Hübner. Am meisten leidet eine weitere Gruppe, schrieb sie kürzlich auf Twitter: „An keinem Ort in der Altstadt ist es für Menschen zu Fuß so gefährlich wie hier.“

Hübner kann sich einen Zebrastreifen zwischen Sparkasse und Marienplatz vorstellen - als Querungshilfe über die Sparkassenstraße, die als Fahrradstraße beschildert ist. Zudem würde Schritttempo für Radler und Taxler helfen, glaubt sie. Und zwar in der ganzen Fußgängerzone zwischen Tal und Schrannenhalle.

Die neuen Tempo-Schilder könnten mit einer Kampagne beworben werden, damit sie nicht übersehen werden, sagt Hübner. Sie hält außerdem auch mehr Kontrollen durch das Kreisverwaltungsreferat (KVR) für denkbar.

Münchner Viktualienmarkt wurde 1807 an seinen Platz verlegt

Auch Elke Fett findet: Es braucht vor allem Leute, die die Einhaltung neuer Regeln überprüfen. „Oder man gibt die Fußgängerzone auf und lässt dort nur Taxen und Busse fahren.“

Der Viktualienmarkt steht seit 1807 an seinem heutigen Platz. © Oliver Bodmer

Für Hübner ist das keine Lösung - wegen der vielen Fußgänger, sagt sie. Stattdessen regt sie an, den Verkehr durch einen Umbau auszubremsen - „durch Bodenschwellen, andere Pflastersteine oder eine Fahrbahnverengung.“ Ihr Appell: „Das Mobilitätsreferat soll jetzt sehr schnell Lösungen finden, bevor etwas Schlimmes passiert.“

Die SPD-/Volt-Fraktion stellte den Antrag gestern ohne die Rathaus-Grünen. Obwohl man Koalitionspartner sei, lasse man sich „Beinfreiheit“, so Hübner.

Stichwort: Viktualienmarkt „Viktualien“: Mit diesem Wort bezeichnete man früher Lebensmittel. Lateinisch bedeutet „victus“ nämlich „Nahrung“. Bis zum Jahr 1807 fand der Markt ein paar Meter entfernt vom heutigen Ort am Marienplatz statt - bis dieser zu klein wurde. So wurden die Standl an ihren heutigen Platz verlegt. Früher handelte es sich um einen reinen Bauernmarkt, heute ist er auch für Delikatessen und Feinkost bekannt. Über 100 Händler verkaufen an ihren Standln.

