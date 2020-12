Corona-Alarm in Münchens Kliniken: 20 neue Intensivpatienten in nur 24 Stunden - So reagieren die Krisen-Manager

Münchens Kliniken behandeln auf ihren Intensivstationen immer mehr Patienten. Nach Informationen von tz und Münchner Merkur mussten binnen eines Tages etwa 20 Intensiv-Patienten zusätzlich aufgenommen werden.

In der Corona*-Krise wächst der Druck auf die Münchner Klinken .

. Übers Wochenende spitzte sich die Lage auf den Intensivstationen zu.

Die Ärztlichen Krisen-Manager haben die dritte und höchste Stufe des Stufenplans für Münchens Krankenhäuser ist in Kraft gesetzt.

+ Auch in Münchens größstem Uniklinikum in Großhadern werden zahlreiche Corona-Patienten behandelt. © Markus Götzfried

Klinik-Direktoren am Sonntag Abend per Mail informiert

„Wir haben in den letzten 24 Stunden einen deutlichen Anstieg der Belegungen festgestellt“, bestätigten die Krankenhaus-Koordinatoren Dr. Viktoria Bogner-Flatz und Dr. Dominik Hinzmann Sonntagabend. Die beiden Mediziner setzten daraufhin die dritte und höchste Stufe des Krisen-Planes für die Krankenhäuser in Kraft. Sie gilt ab heute. Die Klinikdirektoren wurden noch am Sonntag Abend per Mail informiert.

Weiterer Kraftakt für Münchens Krankenhäuser

Nun sind Münchens Kliniken zu einem weiteren Kraftakt gezwungen. Die rechtliche Grundlage ist eine Allgemeinverfügung von Gesundheits- und Innenministerium. Darin ist ein Stufenmodell verankert.

Kliniken müssen Betten freihalten

Die höchste Stufe räumt den Klinik-Koordinatoren weitreichende Befugnisse ein. Sie können Kliniken verpflichten, Betten für Corona- und Notfallpatienten freizuhalten. Zudem können Corona-Patienten, die nicht mehr zwingend stationär behandelt werden müssen, in anderen Einrichtungen untergebracht werden, etwa in Reha-Kliniken oder Quarantänehotels. Auch Verlegungen in angrenzende Landkreise sind möglich.

Ärztliche Krisen-Manager: Lage ist trotzdem weiter im Griff

Trotzdem sei die Lage weiterhin im Griff, erklärten die Ärztlichen Krisen-Manager Bogner-Flatz und Hinzmann: „Wir wissen seit der ersten Corona-Welle, wie leistungsfähig die Münchner Kliniken sind, wenn es sein muss. Sie sind noch lange nicht am Ende ihrer Möglichkeiten.“

Harter Lockdown: Söder kündigte indes eine nächtliche Ausgangssperre für ganz Bayern an. Im Corona-Hotspot München wird das öffentliche Leben ab Mittwoch weiter drastisch heruntergefahren.

