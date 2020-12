Stotter-Start in München: Corona-Impfungen in Unikliniken abgesagt - Ärzte: „Wir wurden gedrängt . . .“

Am kommenden Sonntag sollten in den Münchner Unikliniken die ersten Pflegekräfte und Ärzte gegen das Sars-CoV2-Virus geimpft werden. Doch jetzt haben die Landesbehörden den Impfstart überraschend abgesagt.

Doch die Landesbehörden haben den Start in Münchens* Unikliniken überraschend abgesagt.

In einem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, kritisieren die Ärzte die Planung massiv.

München - „Wir haben heute aus dem Ministerium die Info erhalten, dass wir am Sonntag nicht impfen können“, bestätigte eine Sprecherin des Uniklinikums rechts der Isar gegenüber tz und Münchner Merkur. Über die Hintergründe gibt es noch keine offizielle Aussage. In Ärztekreisen kursiert das Gerücht, dass noch nicht genügend Impfstoff zur Verfügung steht. Unsere Redaktion hat das bayerische Gesundheitsministerium um eine Stellungnahme gebeten.

Zu wenig Corona-Impfstoff? Auftakt in München abgesagt - Ärzte kritisieren holprige Planung

Auch im LMU-Klinikum mussten die bereits einbestellten Mitarbeiter wieder ausgeladen und mindestens auf Dienstag, 29. Dezember, vertröstet werden. In einem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, kritisieren Ärzte „eine etwas holprige Planung“. „Vollkommen unerwartet haben wir soeben durch das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit erfahren, dass wir vorerst keine Impfdosen am Klinikum Großhadern zur Verfügung gestellt bekommen. Das kommt für uns umso überraschender, als wir bislang dazu gedrängt wurden, bereits am Sonntag, den 27.12.20 mit den Impfungen zu beginnen.“

Corona-Plan für Impfungen: Mitarbeiter von Covid-Stationen sollten zuerst drankommen

In den beiden Kliniken sollten zunächst Ärzte und Pflegekräfte gegen Corona* geimpft werden, die Covid-19-Patienten versorgen. Die Kliniken hatten für Sonntag die Medien bereits zu Ortstermin eingeladen.

