Dramatische Corona-Lage in Münchner Kliniken - Arzt warnt: „Situation steht auf Messers Schneide“

München - Auch über Weihnachten hat sich die Belegung der Intensivbetten in Münchner Kliniken erhöht. Im Interview mit Münchner Merkur und tz beschreibt der Chef der Infektiologie, Privatdozent Dr. Christoph Spinner, die dramatische Lage.

Wie ist die Lage auf den Covid-Stationen?

Spinner: Mit Blick auf unsere Behandlungskapazitäten steht die Situation seit Tagen auf Messers Schneide.

Was bedeutet das konkret?

Lassen sich die Kapazitäten noch erweitern?

Spinner: Ja, allerdings nur zulasten anderer medizinischer Bereiche. In unserem Klinikum werden derzeit fast nur noch Not- und dringliche Fälle versorgt, beispielsweise Patienten mit Herzinfarkten, Schlaganfällen oder Knochenbrüchen. Die allermeisten planbaren Operationen sind verschoben worden. Es geht uns dabei vor allem darum, längere Aufenthalte von frisch operierten Patienten auf den Intensivstationen zu vermeiden.

Als Schreckensszenario gilt, dass Ärzte bald entscheiden müssen, welche Covid-Patienten sie beatmen können und welche nicht. Sehen Sie die Gefahr dieser sogenannten Triage für München?

Wir können momentan noch für jedeneine sinnvolle Therapieentscheidung treffen. Allerdings sind auch unsere Möglichkeiten nicht unbegrenzt. Vor diesem Hintergrund sehe ich mit Sorge, welche Folgen diehaben könnten: Zwar haben viele Menschen ihre Kontakte an den Feiertagen heuer eingeschränkt, sich kurzfristig testen lassen und Schutzmaßnahmen beachtet, aber trotzdem gab es erwartungsgemäß viele Familienfeiern und Reisen zu Verwandtenbesuchen quer durch die Republik. Es wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit so sein, dass die Corona* weiter steigen. Dieser Effekt wird jedoch frühestens in den ersten beiden Januar-Wochen voll durchschlagen.