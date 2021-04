Vor Gipfel in Berlin: Söder mit deutlicher Ansage - Bald Rückkehr zu Freiheiten möglich?

News-Ticker

von Lucas Sauter-Orengo

Die Corona-Pandemie hat München weiter fest im Griff. Doch das exponentielle Wachstum der Neu-Infektionen scheint erst einmal gestoppt. Alle News hier im Ticker.

München - Es klingt wie eine langersehnte Botschaft. „Die Massnahmen, die wir jetzt beschlossen haben, werden zusammen mit dem Impferfolg die Lage bald deutlich verbessern.“ Diesen Tweet setzte Gesundheitsexperte Karl Lauterbach (SPD) vor wenigen Tagen ab. Auch steht der Epidemiologe immer noch dazu, dass uns ein „Super-Sommer“ bevorsteht. Insgesamt also keine allzu schlechten Nachrichten. Trotzdem hat die Corona-Pandemie das Leben weiter vollkommen im Griff. In München* gilt, wie an allen anderen Orten Deutschlands mit einer Inzidenz über 100, die nächtliche Ausgangssperre*. Dazu ist die Gastronomie geschlossen, Theater, Kinos oder Sportstätten sind ebenfalls dicht. Doch immerhin: Das exponentielle Wachstum der Neu-Infektionen scheint zumindest vorerst an Dramatik zu verlieren.

Corona: Merkel-Gipfel steht bevor - Söder mit deutlicher Ansage

In München liegt die wichtige 7-Tage-Inzidenz aktuell bei 145,5 (Stand: 25. April). In den letzten Tagen war diese immer weiter zurückgegangen. Am Samstag, 24. April, lag sie bei 146,8. Insgesamt 312.300 Menschen haben in München bereits die erste Impfung erhalten (Stand: 23. April, Quelle: Stadt München). 107.700 Personen haben in München bereits den vollen Impfschutz erhalten. Wichtige Zahlen, die in Zukunft sogar entscheidende Regel-Änderungen bringen könnten. Am Montag, 26. April, findet in Berlin unter der Leitung von Kanzlerin Merkel (CDU) ein weiterer Impf-Gipfel statt- CSU-Chef Söder meldete sich bereits über seine Social-Media-Kanäle zu Wort, und sprach bereits von „Rückkehr zu Freiheiten“ für Geimpfte.

Corona: Söder spricht von Rückkehr zu Freiheiten - Bringt Gipfel Paukenschlag?

Wer zweimal geimpft ist, sollte wieder mehr Freiheiten haben. Die Quarantäne bei der Einreise sollte wegfallen. Außerdem sollten mit einem Impfpass auch andere Zutritts- und Besuchsrechte im Alltag ermöglicht werden. Das erhöht auch den Anreiz, sich impfen zu lassen", so der bayerische Ministerpräsident auf Twitter. Was genau mit Zutritts- und Besuchsrechten gemeint ist, bleibt dabei jedoch offen. Umso mehr wird der morgige Gipfel mit Spannung erwartet. Da die Zahl der Geimpften in ganz Deutschland weiter stark ansteigt, stellen sich jetzt neue Fragen in der Pandemie umso dringender.