Münchens OB Reiter ärgert sich massiv über Impfstrategie - und geht Spahn hart an

„Wieder einmal ..."

Sascha Karowski

Klaus Vick

Die Impf-Priorisierung soll deutschlandweit fallen. München-OB Dieter Reiter ärgert sich massiv über die Ankündigungen von Minister Jens Spahn.

München - Zoff um den Stoff – genauer: um den Impfstoff! Am 7. Juni soll deutschlandweit die Priorisierung aufgehoben werden*: Das hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mitgeteilt. Münchens OB Dieter Reiter* (SPD) schimpft nun nach dieser Aussage, das sei „wieder einmal der dritte Schritt vor dem ersten“. Denn: Woher soll der Impfstoff kommen?

Corona in München: Kaum noch Erstimpfungen in Impfzentrum - Reiter sauer über Aufhebung der Priorisierung

Das bayerische Gesundheitsministerium hat der Stadt jüngst mitgeteilt, dass das Impfzentrum in Riem in den kommenden Wochen kaum noch Erstimpfungen durchführen könne, damit genug Vakzin für Zweit­impfungen zur Verfügung stehe. Reiter: „Seit Monaten operiert das Impfzentrum gezwungenermaßen auf Sparflamme.“

Rund 20.000 Impfungen könnte man allein in München* täglich durchführen, wenn man das Impfzentrum, Betriebsärzte, Kliniken und Hausärzte zusammennehme. Reiter: „Wir könnten in wenigen Wochen alle Münchner über 16 Jahre mindestens einmal geimpft haben. Und ja, dafür wäre es hilfreich, alle Priorisierungen aufzuheben. Aber leider sind wir davon weit entfernt.“

Corona: München könnte viel schneller impfen - Reiter ärgert sich über Spahn-Vorstoß

Insofern steigere die Ankündigung des Ministers nicht zum ersten Mal die berechtigten Erwartungen der Menschen, Enttäuschung seien aber programmiert. „Denn während vom Wegfall der Priorisierung die Rede ist und von Erleichterungen und Reisemöglichkeiten für Geimpfte, sollte allen klar sein, dass die Mehrheit der Bundesdeutschen noch immer auf ein erstes Impfangebot wartet.“

In den vergangenen Wochen hatte die Zahl der Erst­impfungen in München noch rapide zugenommen. Seit Anfang Mai bekamen mehr als 150.000 Menschen ihre erste Dosis. Zum Vergleich: Von Dezember bis Ende März waren es in drei Monaten ebenfalls 150.000. Im April wurden mehr als 240.000 Erstimpfungen vorgenommen. Stand gestern lag die Zahl der Münchner, die einen Erstschutz erhalten hatten, bei 549.390. Bereits zum zweiten Mal geimpft sind 162 031 Personen. (S. Karowski, K. Vick)