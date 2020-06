Große Konkurrenz für Edeka, Rewe und Co. kommt: Gigant startet in München

Die Coronavirus-Krise hat das Leben, auch im Einkaufs-Verhalten, drastisch verändert. Einige Dinge könnten auch nach der Krise erhalten bleiben, besonders im Digitalen.

Die Corona-Krise hat in München vieles verändert.

hat in München vieles verändert. Besonders die Gastronomie leidet unter den strengen Maßnahmen gegen das Coronavirus.

unter den strengen Maßnahmen gegen das Coronavirus. Viele Dinge, wie im Digitalen, könnten jedoch auch nach der Krise erhalten bleiben.

Ein Online-Supermarkt startet noch in diesem Jahr mit einem Standort in München.

München - Seit nunmehr knapp drei Monaten ist die Corona-Krise in ihrer vollen Wucht präsent. Für viele Menschen hat sie existenzbedrohende Konsequenzen, besonders für die Gastro. Manche Wirte in München haben deshalb bereits hingeschmissen*. Doch auch das Leben eines jeden Menschen hat sich zwangsweise geändert - beispielsweise was den Einkauf von Lebensmitteln angeht.

Corona/München: Rewe, Lidl, Edeka und Co.: Neuer Online-Konkurrent Rohlik kommt

Die Coronavirus-Pandemie hat viele Dinge mit sich gebracht, die in der Zeit davor unvorstellbar gewesen wären. Das Tragen von Mund-Nasen-Schutz-Masken etwa oder das Schließen von Gastronomie schon in den Abendstunden. Gastronomen aus München haben bereits Wutbriefe an die Politik geschrieben, sogar der Hofbräukeller* hat seinen Betrieb wieder schließen müssen - zu unrentabel war der Betrieb während der Krise.

München: Online-Riese Rohlik kommt - Rewe, Edeka und Co. kriegen Konkurrenz

Neben vielen belastenden, traurigen Konsequenzen, die Corona mit sich brachte, gibt es auch Neues wie Dinge im Digitalen, die vielleicht auch bis in die Zeit nach Corona überleben. So etwa ist Home Office und digitaler Schul-Unterricht auch (in Teilen) ein Modell für die Zukunft.

München: Corona-Konsequenz - Supermarkt öffnet - Rohlik als Konkurrenz für Edeka, Rewe, Aldi und Co.?

Wie das Portal chip.de berichtet, startet der Online-Lieferant Rohlik noch in diesem Jahr mit einem Standort in München. Das tschechische Unternehmen gibt es bereits an anderen Standorten, etwa in Österreich, dort unter dem Namen „Gurkerl“. Der Online-Lieferhandel für Supermärkte hatte während der Corona-Krise deutlich zugenommen. Ob das neue Konzept eine ernsthafte Konkurrenz für die Supermarkt-Giganten wie Lidl, Rewe, Aldi, Penny, Edeka und Co. sein wird, bleibt abzuwarten. Ende des Jahres will Rohlik mit seinem Standort in München starten.

Alle News und Geschichten aus der bayerischen Landeshauptstadt lesen Sie immer aktuell und nur im tz-München-Ressort.*

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © dpa / Julian Stratenschulte