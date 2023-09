Frau (101) legt Betrüger mit Klopapier rein - dafür erhielt sie die Courage-Medaille

Von: Julian Limmer

Eine Medaille für ihren Mut: Innenminister Joachim Herrmann ehrt die 101-jährige Margareta Fischer. FOTOs: MARKUS GÖTZFRIED © MARKUS GÖTZFRIED

Innenminister Herrmann dankte 31 Bürgern, die bei Straftaten eingegriffen statt weggeschaut haben. Wie einer 101-Jährigen, die Betrüger überlistete

München – Margareta Fischer mag 101 Jahre alt sein – aber sie ist noch ein echtes Schlitzohr. Führte die rüstige Rentnerin doch Trickdiebe aufs Glatteis. Wie? Mit Klopapier. Kein Witz! Für ihren Mut bekam die Augsburgerin gestern von Innenminister Joachim Herrmann (CSU) die Courage-Medaille überreicht. In unserer Zeitung erzählt Margareta, wie sie den Betrügern das Handwerk legte.

„Das Ganze ging mit einem Enkeltrick los.“ Vor fast genau einem Jahr erhielt die Seniorin plötzlich einen Anruf: „Die Frau am Telefon sagte mir, meine Enkelin habe jemanden überfahren, der jetzt tot sei – das sagte sie ganz kalt.“ Sie solle nun 80 000 Euro als Kaution für die Enkelin zahlen.

„Das habe ich schon nicht geglaubt – die Polizei verlangt doch keine Kaution!“ Die Betrüger am Telefon fragten sie dann, ob sie denn Gold daheim habe. Um für die Kosten aufzukommen. „Ich sagte, dafür müsste ich in den Keller, um zu suchen“, erinnert sich die Seniorin. Die Betrüger willigten ein, sie könne dort nachsehen, solange sie den Telefonhörer nicht auflege.

Margareta Fischer packt Klopapier in einen Beutel und geht zum Abholort

Doch anstatt wirklich nach Gold zu suchen, ging die gewiefte Dame zu ihren Nachbarn, Anna Nolde und David Kulot. Zusammen verständigte das Trio die Polizei – und Margareta packte dann statt Gold einige Klopapierrollen in einen Beutel. Damit machte sich die über 100-Jährige alleine auf den Weg zu dem rund 200 Meter entfernten Ort, wo die Betrüger die Beute abholen wollten. Als die Gangster kamen, griff die Polizei zu, verhaftete sie sofort.

Margareta Fischer hofft nun, ein Vorbild für andere zu sein. Man dürfe sich nicht täuschen lassen. Für Entschlossenheit, für den Mut wurde nicht nur die Seniorin gestern im Innenministerium von Joachim Herrmann ausgezeichnet.

Mit ihr bekamen am Montag 30 weitere Bürgerinnen und Bürger aus ganz Bayern die Auszeichnung für Zivilcourage. „Die Courage-Medaille steht für Mut, Entschlossenheit und Engagement“, sagte Herrmann. Seit 1994 verleiht das Ministerium sie an Bürger, die bei Straftaten mutig einschritten, statt wegzuschauen. „Jeder von uns kann einen Unterschied machen“, so Herrmann. Selbst mit 101 Jahren, so wie Margareta Fischer.