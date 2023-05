Dauerregen in München: Isar-Pegel steigt weiter – und Besserung ist nicht in Sicht

Von: Elisa Buhrke

Ausmaße des Hochwassers im Juli 2021: Bis der Pegel an der Isar die erste Warnstufe erreicht, ist es nicht mehr weit. © Collage: Fotos von IMAGO / Ulrich Wagner

Der Wasserstand an der Isar steht kurz vor der ersten Hochwasser-Warnstufe. Münchner sollten sich wappnen: Der Regen wird auch in den kommenden Tagen noch anhalten.

München – Der Pegel der Isar steigt und steigt: Dauerregen regiert München und fast den gesamten Freistaat. Wenn es so weitergeht, droht der Landeshauptstadt schon in Kürze Hochwasser. Bereits am Donnerstagmorgen, 11. Mai, befand sich der Wasserstand der städtischen Isar laut Bayerischem Landesamt für Umwelt (LfU) bei 229 Zentimetern (Stand: 10:45 Uhr).

Ab 240 Zentimetern tritt die erste Meldestufe in Kraft, dann wird das Isarvorland von Thalkirchen bis zur Corneliusbrücke überflutet. Obdachlose, die unter den Brücken an der Isar übernachten, müssen sich bereits jetzt in Sicherheit bringen. Auch Prognosen für die kommenden Tage verheißen nichts Gutes.

Dauerregen in München: An der Isar drohen Überflutungen

Das LfU unterscheidet bei Hochwasser insgesamt vier Meldestufen. Meldestufe 1 könnte an der Isar bereits in Kürze eintreten: Hier kommt es jedoch lediglich zu kleinen Ausuferungen an einzelnen Stellen. Meldestufe 2 tritt an der Isar ab einem Pegel von 300 Zentimetern ein. Bei ihr werden bereits breitere Flächen überflutet und es kann zu leichten Behinderungen im Straßenverkehr kommen. Gebäude sind durch den hohen Wasserstand jedoch noch nicht gefährdet.

Dies ändert sich ab Meldestufe 3: Hier werden einzelne bebaute Grundstücke und Keller überflutet. Es kann zur Sperrung von Verbindungsstraßen einzelner Gemeinden und Städten kommen, teilweise muss auch die Wasser- oder Deichwehr ausrücken. Sie gilt ab einem Wasserstand von 380 Zentimetern an der Isar. Erst ab Meldestufe 4 spitzt sich die Katastrophe zu: Hier werden ganze Stadtteile und bebauten Gebiete überflutet. Die Wasser- oder Deichwehr muss in großem Umfang einschreiten. Dafür muss das Wasser in München aber erst auf mehr als 520 Zentimeter ansteigen – mehr als das Doppelte des aktuellen Stands.

Jahrhundert-Hochwasser 2005 – auch im Juli 2021 erreichte Isar gefährlich hohen Wasserstand

Zuletzt trat eine solche „Jahrhundertflut“ im Jahr 2005 ein. Doch auch im Sommer 2021 erreichte die Isar einen gefährlich hohen Pegel: Die Wasserader Münchens trat an mehreren Stellen über die Ufer und flutete Wiesen. Die Feuerwehr München veröffentlichte damals einen emotionalen Appell: Ein Spaziergang mit Kindern oder dem Hund könne „sehr schnell zur Tragödie werden.“ Auch Surfer und Kajakfahrer sollten sich von der Isar fernhalten, denn: „Es besteht Lebensgefahr!“.

DWD warnt vor Dauerregen – in den kommenden Tagen kaum Besserung für München

Von einer Gefährdung von Mensch und Tier ist die Landeshauptstadt aktuell – glücklicherweise – noch weit entfernt. Bis zum Beispiel Flauchersteg oder Thalkirchner Brücke gesperrt werden, bleibt viel Luft nach oben. Direkt an der Isar zu spazieren, könnte jedoch jetzt schon eine nasse Angelegenheit werden.

Historische Hochwasserereignisse an der Isar Selten kommt es in München dazu, dass Überflutungen der Isar lebensgefährlich für Tier und Mensch werden. In den vergangenen 40 Jahren wurde nur ein einziges Mal die Meldestufe 4 erreicht, bei der Flut im Jahr 2005: 24. August 2005 Wasserstand: 542 cm

22. Mai 1999 Wasserstand: 469 cm

03. Juni 2013 Wasserstand: 432 cm

20. Juli 1981 Wasserstand: 424 cm

18. Juni 1979 Wasserstand: 424 cm (Daten des Bayerischen Landesamts für Umwelt. Meldestufe 4 tritt ab 520 Zentimetern in Kraft.)

Doch der DWD warnt noch bis Donnerstagabend, 20 Uhr, vor Dauerregen. Nicht nur in Stadt und Landkreis München, sondern in weiten Teilen Oberbayerns, Niederbayerns und Schwabens. Gerade in Alpenregionen soll er sogar bis Freitag um 6 Uhr morgens anhalten. Auch für die kommenden sieben Tage sagt der Wetterdienst wetter.com weiterhin mit bis zu 90 Prozent Wahrscheinlichkeit Regen voraus. Die kurze Sonnenepisode im Freistaat hat ein jehes Ende gefunden. Bis Münchner sich wieder getrost an die Isar vorwagen können, müssen sie sich zumindest in der nächsten Woche noch durch einige Regenstürze kämpfen.

