Demo-Geschehen in München am Rande der Siko: Polizei trennt AfD-Gegner resolut von Parteiversammlung

Im Rahmen der Sicherheitskonferenz in München waren am Samstag zahlreiche Demonstrationen angemeldet worden. Teilweise musste die Polizei eingreifen.

München – Auch in diesem Jahr findet die Sicherheitskonferenz in München statt – und der weltpolitische Blick richtet sich auf die Landeshauptstadt Bayerns. Zahlreiche aufgeheizte Themen dominieren das Treffen der Politiker, allen voran natürlich der Ukraine-Krieg – doch auch die wachsenden Spannungen zwischen den USA und China sind ein dominantes Thema.

Kein Wunder also, dass es bei dieser Gemengelage auch zahlreiche Proteste und Demonstrationen in München gibt. Am Sonntag, 19. Februar, zieht die Polizei nun ein erstes Fazit zum Versammlungsgeschehen am Samstag, 18. Februar.

Demo-Geschehen rund um die Siko in München: Polizei muss eingreifen

Im Rahmen der 59 Münchner Sicherheitskonferenz bilanziert die Polizei mehr als zehn Versammlungen in der Landeshauptstadt – und gibt an, dass die Kundgebungen „friedlich und nur mit geringen Sicherheitsstörungen“ verliefen. Mit den Nebengeräuschen meinen die Beamten wohl die Lage rund um eine AfD-Versammlung am Karl-Stützel-Platz in der Maxvorstadt, zu der sich etwa 250 Personen einfanden. Und 300 Gegendemonstranten.

Diese wurden von der Polizei als nicht angemeldete Versammlung eingestuft. Zudem wurde aus Teilen dieser Versammlung „verbal aggressiv“ auf die AfD-Versammlung eingewirkt, heißt es im Pressebericht der Polizei. Um ein Aufeinandertreffen der zwei Gruppen zu vermeiden, ging die Polizei eigenen Angaben nach resolut vor: „Durch das konsequente Einschreiten der polizeilichen Einsatzkräfte konnte ein Aufeinandertreffen der Versammlungsteilnehmer, u. a. durch unmittelbaren Zwang durch Schieben und Drücken, verhindert werden“, heißt es.

Weitgehend friedliche Demos am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz

Ab 13 Uhr versammelten sich laut Polizei etwa 10.000 Menschen am Königsplatz zur Versammlung des Bündnisses „München steht auf“. Nachmittags zogen die Demo-Teilnehmer durch die Maxvorstadt und endeten wieder am Königsplatz zur Abschlusskundgebung um 18 Uhr.

Am Münchner Stachus trafen sich Versammlungsteilnehmer des Aktionsbündnisses gegen die Münchner Sicherheitskonferenz. Laut Polizei nahmen in der Spitze etwa 2.400 Menschen daran teil. „Gleichzeitig wurde im Rahmen dieser Versammlung noch, wie ebenfalls vorher angemeldet, eine Menschenkette durch die Fußgängerzone vom Stachus zum Marienplatz gebildet“, schreibt die Polizei. 300 Menschen nahmen hieran teil. Beide Versammlungen trafen sich schließlich am Marienplatz zur Abschlusskundgebung – sie endete gegen 17 Uhr.

Am Sonntag, 19. Februar, wird es weitere, kleinere Demonstrationen geben. Angemeldet sind unter anderem eine Protestkundgebung gegen die iranische Regierung und eine „Gedenkkundgebung zum 3. Jahrestag des rechten Anschlags in Hanau“. Einen Gesamtüberblick zur Siko in München gibt es hier. (fhz)

