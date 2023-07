München wächst und wird jünger - 1,8 Millionen Einwohner bis 2040

Extreme Preissteigerungen bei Immobilien in den vergangenen zehn Jahren in München

Von Julian Limmer schließen

München wächst und wächst: Rund 1,81 Millionen Einwohner könnten bis 2040 in unserer Stadt leben. Das zeigt der neue Demografiebericht des Planungsreferats. Zudem wird München immer jünger. Ein Überblick über die wichtigsten Entwicklungen.

Der München-Boom geht weiter. Um mehr als 200 000 Menschen könnte unsere Stadt bis ins Jahr 2040 wachsen – von derzeit 1,58 auf 1,81 Millionen Einwohner. Das prognostiziert der neue Demografiebericht der Stadt. Nach einer kurzen Stagnation während der Corona-Pandemie zeigt die Wachstumskurve damit weiter nach oben – eine Entwicklung, die bereits seit rund 30 Jahren anhält.

Münchner verjüngt sich - Durchschnittsalter sinkt

Ein weiteres wichtiges Ergebnis der Studie: Münchens Bevölkerung wird jünger. Das Durchschnittsalter der Bürger wird demnach bis 2040 von derzeit 41,2 auf 40,7 Jahre fallen. Ein Grund: In München werden jährlich mehr Babys geboren, als Menschen sterben. Vergangenes Jahr standen 16 540 Neugeborenen insgesamt 13 205 Todesfälle gegenüber. Eine Entwicklung, die sich der Prognose nach weiterführen und sogar verstärken wird.

Insgesamt könnte sich der Ausländeranteil laut Prognose bis 2040 von derzeit 30,1 auf 33,6 Prozent erhöhen. Bei den Wanderbewegungen innerhalb Deutschland, zeigte sich vergangenes Jahr ein differenziertes Bild: Während aus anderen deutschen Städten und Gemeinden 58 625 Menschen nach München zogen, wanderten mit 70 164 Wegzügen noch mehr Menschen dorthin ab. Insgesamt registrierte die Stadt voriges Jahr 111 300 Wegzüge, denen 133 000 Zuzüge gegenüberstanden.

In diesen Münchner Vierteln wird´s eng : So wachsen die Bezirke

Der Zuzug hat auch Auswirkungen auf die einzelnen Stadtteile (wir berichteten): Besonders stark werden Viertel wie Aubing-Lochhausen-Langwied (plus 79,3 Prozent), Feldmoching/Hasenbergl (38,6), Trudering-Riem (31,8) und Allach-Untermenzing (30,7) wachsen. In nur wenigen Stadtteilen wie der Schwanthalerhöhe (minus 8,2), in Untergiesing/Harlaching (minus 7,2) oder Hadern (minus 4,5) nimmt die Bevölkerung hingegen ab.

Insgesamt stelle das Wachstum München vor eine große „Herausforderung“, sagt Stadtbaurätin Elisabeth Merk unserer Zeitung. Die Stadt müsse sich weiterhin anstrengen, ein „generationen- und klimagerechtes sowie solidarisches Wachstum für alle zu gestalten“. Mit dem Handlungsprogramm „Wohnen in München VII“ sollen mit einem Finanzvolumen von zwei Milliarden Euro für die nächsten sechs Jahre geförderte und bezahlbare Wohnungen geschaffen werden.

Auch Händler und Gastronomen müssten sich auf die Entwicklung einstellen, sagt Wolfgang Fischer vom Verein Citypartner der Münchner Innenstadt-Händler. „Die Stadt wird jünger, das müssen die Händler in ihren Angeboten noch stärker berücksichtigen.“ Insgesamt sei das Wachstum für den Handel aber ein positives Zeichen.