Den Frühling mit neuem Lieblingswein feiern: Ab zur Weinmesse in Fürth

Zum zweiten Mal findet die Probiermesse am Samstag, 6. Mai, und Sonntag, 7. Mai, nun auch im Frühjahr statt. © fuerth.tv

Die Natur erwacht aus ihrem Winterschlaf – und auch für Weinfans ist es der ideale Zeitpunkt, um mit einem neuen Lieblingswein der kalten Jahreszeit Adieu zu sagen. Also ab zur Vinessio Weinmesse Fürth in der Stadthalle. Am 6. und 7. Mai gibt es dort viele Spitzenweine und Delikatessen zum Probieren.

Weinbegeisterte kennen die Vinessio Weinmesse Fürth aus dem Herbst. Zum zweiten Mal öffnet die beliebte Probiermesse am Samstag, 6. Mai, und Sonntag, 7. Mai, nun auch im Frühjahr ihre Tore. In der Stadthalle Fürth bieten Winzer*innen und Erzeuger*innen mehrere hundert Weine an. Mit dabei sind edle Tropfen aus klassischen Anbaugebieten wie Pfalz, Franken, Rheinhessen. Aber auch aus dem Burgenland in Österreich oder aus Südafrika. Auch Spirituosen, Sekt und Seccos finden die Messebesucher*innen an den Ständen. Und auch an Delikatessen gibt es ein breites Angebot: Etwa verschiedene Essige oder italienische Wurst und verschiedene Käsesorten.

Weitere Infos zur Weinmesse

Impressionen von der Vinessio Weinmesse in Fürth Fotostrecke ansehen

Das Besondere an der Vinessio Weinmesse Fürth ist der direkte Austausch zwischen Besucher*innen und Aussteller*innen. Wer an den Ständen probieren möchte, leiht sich gegen Pfand ein Weinglas aus. Und los geht’s! Auch von den Delikatessen können die Messe-Besucher*innen kosten.

Der Eintritt kostet im Vorverkauf über die Homepage (www.weinmesse-fuerth.de) 13 Euro, Restkarten an der Tageskasse. Kinder bis neun Jahre haben freien Eintritt. 5 Euro Eintritt für Kinder von 10 bis 15 Jahren (nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten), ab 16 Jahren normaler Eintrittspreis.

Hier Tickets kaufen

Die Weinmesse beginnt an den beiden Ausstellungstagen, 6. und 7. Mai, jeweils um 12 Uhr. Am Samstag geht’s bis 19 Uhr, am Sonntag bis 18 Uhr.

Anreise

Mit der U-Bahn Linie U1 (Haltestelle Stadthalle) erreichen Sie die Stadthalle Fürth ab Nürnberg Hauptbahnhof oder Fürth Hauptbahnhof. Mit den Buslinien 172 (Haltestelle Stadthalle Süd) und 179 (Haltestelle Maxbrücke) bestehen Fahrverbindungen im Minutentakt direkt zur Stadthalle Fürth. Im Parkhaus der Stadthalle stehen kostenpflichtige Parkplätze zur Verfügung (max. Einfahrtshöhe 1,80m). Weitere Parkmöglichkeiten sowie Busparkplätze befinden sich in unmittelbarer Nähe.

Veranstaltungsort der Weinmesse

Stadthalle Fürth

Rosenstraße 50

90762 Fürth

www.weinmesse-fuerth.de