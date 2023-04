Der Münchener Rennverein eröffnet am 01.05. die Saison in Riem

Aufgalopp in München-Riem

Am 1. Mai startet in München-Riem die Galopprennsaison 2023. Pferdesport hautnah, ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm sowie kulinarische Highlights laden Alt und Jung ein.

Mit einem sportlichen Highlight beginnt die Rennsaison 2023 in München-Riem: Der wettstar.de Bavarian Classic, Gruppe-III-Rennen, ist nicht selten ein Fingerzeig in Richtung des Deutschen Derbys, dem wichtigsten Jahrgangsrennen in Deutschland. Doch auch neben dem Geläuf ist einiges am 01. Mai geboten: Vom Auf- bis Absatteln können die Besucher hautnah dabei sein, erfahren zwischen der Rennen Wissenswertes über den Sport im Allgemeinen und die Rennen und Starter im Einzelnen und können sich zwischendurch kulinarisch verwöhnen lassen. Die Besucher dürfen sich entscheiden: Foodtrucks mit unterschiedlichsten Leckereien oder ein gemütliches 3-Gänge-Menü im Wirtshaus zur Rennbahn (hier wird um Reservierung gebeten).

Gastronomie

Impressionen vom Münchener Rennverein Impressionen vom Münchener Rennverein

Das große Kinderland mit verschiedenen Modulen lädt die Kids ein, sich auszutoben, während die Eltern sich im Führring ihren nächsten Favoriten aussuchen. Acht spannende Rennen warten auf Sie – lassen Sie sich das erste Saisonhighlight nicht entgehen!

Studenten aufgepasst: Gegen Vorlage des Studentenausweises kostet das Ticket am 01. Mai an der Tageskasse nur 5 Euro!

+ Die Besucher können hautnah dabei sein. © Sofia Weigl

Der Münchener Rennverein ist der zweitälteste Verein der Stadt und blickt auf eine große Tradition zurück. In diesem Jahr darf der Verein neun Renntage veranstalten, beginnend eben mit dem 01. Mai bis zum Saisonabschluss den 25. November. Monatlich finden 1-2 Renntage statt mit den weiteren Saisonhighlights, den beiden Gruppe-I-Rennen, der Champions League des Galopprennsports: Am 30. Juli findet der Große Dallmayr Preis statt, am 05. November dann der Große Allianz Preis von Bayern.

Alle Renntermine

+ Tickets gibt es unter tickets.galoppmuenchen.de © Galopprennbahn München Riem

Tickets zum Vorverkaufspreis für alle Renntage finden Sie unter tickets.galoppmuenchen.de – für Kurzentschlossene gibt es auch immer eine Tageskasse.

Jetzt Tickets sichern

Kontakt

Münchener Rennverein e.V.

Graf-Lehndorff-Str. 36

81929 München

Telefon: +49 89 9455230

E-Mail: rennverein@galoppmuenchen.de

Web: www.galoppmuenchen.de