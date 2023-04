Bis zu 120 km/h: Drei Autofahrer rasen auf dem Mittleren Ring - und bremsen bei Blitzern

Von: Michaela Schneider

In München waren gegen Mitternacht Raser auf dem Mittleren Ring unterwegs © Rolf Poss/Imago

In München waren drei Autofahrer deutlich zu schnell unterwegs. Verletzt wurde bei der Mitternachts-Raserei durch die Stadt niemand.

München - Auf dem Mittleren Ring waren am Sonntag, 09. April drei Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Bemerkt wurden die Raser von Zivilbeamten, die den Fahrzeugen folgten und bei allen drei Fahrzeugen Durchschnittsgeschwindigkeiten von 100 km/h feststellten, wobei am Mittleren Ring in diesem Bereich nur 50 km/h erlaubt sind.

München: Raser am Mittleren Ring mit bis zu 120 km/h unterwegs

Offenbar wussten die Raser an welchen Stellen Blitzer montiert sind, denn sie bremsten an den entsprechenden Stellen auf die erlaubte Geschwindigkeit ab, um kurz darauf wieder auf bis zu 120 km/h zu beschleunigen. Die Polizeibeamten konnten die Fahrer anschließend stoppen und einer Kontrolle unterziehen. Die zwei Männer und eine Frau im Alter zwischen 21 und 23 Jahren erwartet nun ein Bußgeldverfahren in dreistelliger Höhe. Außerdem Punkte in Flensburg und einen Fahrverbot.

Aufgrund der späten Uhrzeit und des damit verbundenen, niedrigen Verkehrsaufkommens kam bei der Raserei niemand zu schaden. Die Polizei verweist in diesem Zusammenhang auf überhöhte Geschwindigkeit als häufigste Ursache von Verkehrsunfällen mit schwerverletzten und getöteten Verkehrsteilnehmern hin.