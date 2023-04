MVG-Frist für Mai bereits abgelaufen: Wie Münchner jetzt noch an das Deutschlandticket kommen

Von: Kathrin Ostroga

In der MVG-App ist die Frist zum Kauf des Deutschlandtickets abgelaufen. Interessierte haben in München trotzdem noch die Chance, es für Mai zu erwerben.

München – Das 49-Euro-Ticket steht auch in Bayern in den Startlöchern. Ab dem 1. Mai fahren alle, die sich für das neue Angebot entscheiden, für den festen Preis deutschlandweit im Regional- und Nahverkehr. Für Nutzer der MVG-App in München gibt es allerdings einen Haken. Sie können das Ticket für den darauffolgenden Monat nur bis zum 25. des Monats erwerben.

Deutschlandticket in München: Hier können Pendler es für Mai noch erwerben

Konkret bedeutet das: Für den Monat Mai ist die Frist zum Kauf des 49-Euro-Tickets in der MVG-App schon abgelaufen. Doch glücklicherweise gibt es noch zahlreiche andere Möglichkeiten, um doch noch an das Deutschlandticket für Mai in München zu kommen.

Wer das Ticket in online erwerben möchte, kann das jederzeit ganz leicht direkt über die Deutsche Bahn erledigen. Das geht zum Beispiel über die Website der S-Bahn München oder auch über den DB- beziehungsweise München-Navigator. Die entsprechenden Apps sind in allen Smartphone-Stores kostenlos verfügbar.

MVG-Frist für Deutschlandticket abgelaufen – trotzdem kein Grund zur Panik

Auch die Möglichkeit, das 49-Euro-Ticket direkt am Bahnhof in den S-Bahn-Kundenzentren oder Reisezentren der Deutschen Bahn zu erwerben besteht weiter. Im Gegensatz zur MVG gibt es bei der Deutschen Bahn keine Verkaufsfristen für das 49-Euro-Ticket.

Das 49-Euro-Ticket kann in München jederzeit erworben werden. © Rolf Poss/ Imago

Das bedeutet, auch wenn sich Pendler erst im bereits laufenden Monat für das Deutschlandticket in München entscheiden, können sie es sofort nutzen. Der Kaufpreis wird für den entsprechenden Monat anteilig fällig. Wer sich für diese Variante entscheidet, muss allerdings den darauffolgenden Monat einmal voll zahlen und kann erst danach wieder kündigen.

Ansonsten ist das 49-Euro-Ticket monatlich kündbar. In der MVG-App muss das allerdings bis zum 10. des laufenden Monats für den darauffolgenden Monat passiert sein. Auch interessant: bestimmte Personen können auf das Deutschlandticket Rabatt erhalten.