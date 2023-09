Die Einheiten fürs Extreme: 50 Jahre Spezialkommandos bei der Bayerischen Polizei

Von: Nadja Hoffmann

50 Jahre Spezialeinheiten: Innenminister Joachim Herrmann (3.v.r) und Leiter Andreas Huber (2.v.r.) mit SEK-Beamten. © Jens Hartmann

Geiselnahmen, Terror und Anschläge: Das SEK kommt immer dann, wenn es extrem ist. Das Kommando gehört zu den Spezialeinheiten in München. Sie wurden nach Olympia 72 gegründet.

Die schrecklichen Bilder des Olympia-Attentats von 1972 haben sich in das kollektive Gedächtnis eingebrannt. Maskierte Palästinenser, die mit Maschinengewehren im Olympischen Dorf für Terror sorgen. Mittendrin: Münchner Polizisten, die als Sportler verkleidet (!) irgendwie die israelischen Geiseln freibekommen sollen. „Wir waren damals überhaupt nicht vorbereitet“, räumt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) ein. Es gab einfach keine Fachkräfte, die speziell für eine solche Terror-Situationen geschult waren. Die Folge: Fünf Monate später, im Februar 1973, wurden die Spezialeinheiten der Bayerischen Polizei gegründet. Heuer feiern die Sonderkommandos, von denen das SEK wohl das bekannteste ist, ihr 50-jähriges Bestehen.

Wie ernst die Lage ist, wenn diese Polizeiprofis das Ruder übernehmen, lässt schon ihr Auftreten erahnen: Die Beamten tragen modernste Schutzkleidung, Waffen und Technik am Körper. In ihrer Montur sehen sie aus wie für einen Kriegseinsatz. Nur dass ihr „Schlachtfeld“ manchmal ein ganz normales Wohnzimmer in einer idyllischen Siedlung ist. „Unser Spezialeinheiten stehen rund um die Uhr sieben Tage die Woche für unsere Sicherheit ein“, unterstreicht Herrmann. Ausrücken müssen sie bei Schwerstkriminalität: Entführungen, Geiselnahmen und organisiertes Verbrechen. Immer dann, wenn es extrem wird.

Bis zu 860.000 Einsatzstunden im Jahr

Es gibt Spezialeinheiten in Nord- und Südbayern. Chef in München ist Andreas Huber. Er leitet das Spezialeinsatzkommando (SEK), die mobile Einsatzgruppe (MEK), das Technische Einsatzkommandos (TEK) sowie der Verhandlungsgruppe. Während bei letzteren Einheiten auch Frauen im Einsatz sind (beim MEK machen sie sogar 37 Prozent aus), ist das SEK rein männlich besetzt. Insgesamt gibt es im Freistaat knapp 400 Spezialkräfte. Ihre Zahlen pro Jahr: 3600 Einsätze, 860 000 Einsatzstunden, weitere 330 000 Stunden in Bereitschaft. Ausrücken müssen die Profis viel öfter, als mancher denkt. „Einsätze sind unser Tagesgeschäft“, erklärt Huber. Vor allem beim SEK sei die körperliche Belastung enorm - unter anderem wegen der umfassenden Ausrüstung. Entsprechend gibt es ein Höchstalter für die Spezialkräfte, das bei 48 Jahren liegt - und nur im Ausnahmefall auf 51 Jahre erhöht werden kann.

Wer im SEK ist, bleibt für Außenstehende geheim. Die Beamten operieren in der Regel mit von Schutzmasken verdeckten Gesichtern. Fotos - außer natürlich beim Fest zum 50. Jubiläum - sind nicht gerne gesehen. Die Aus- und Fortbildung der Spezialkräfte ist so aufwendig wie anspruchsvoll. Sie stellt sicher, dass diese Spezial-Einsatzkräfte auch mit der gefährlichste Situation umgehen können.