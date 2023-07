111 000 Euro Bargeld, ein Rollstuhl oder Luxus-Schmuck: Diese kuriosen Dinge landen im Münchner Fundbüro

Von: Julian Limmer

Der Teddy Balu zusammen mit Kreisverwaltungsreferentin Hanna Sammüller-Gradl im Fundbüro. © Markus Götzfried

Teure Uhren, Radl, Lederhosen oder ein riesiger Teddybären: Rund 45000 Fundsachen lagern im neuen Münchner Fundbüro – darunter sind auch immer wieder sehr kuriose Funde.

München – Balu, der riesige Plüschteddybär, sitzt im Wartebereich des Münchner Fundbüros. Okay, nur fürs Foto – normalerweise fristet der Kuschelriese sein Dasein in einem Lagerraum des Fundbüros, und zwar schon seit Dezember. Im vergangenen Winter hat ihn jemand auf dem Christkindlmarkt verloren – und dieser Jemand meldet sich nicht. So wurde Balu zum Dauergast im Fundbüro: „Er ist uns in dieser Zeit sehr ans Herz gewachsen“, sagte Kreisverwaltungsreferentin Hanna Sammüller-Gradl gestern beim Rundgang durch das neue Fundbüro – seit vergangenem Jahr ist es in der Implerstraße 11 angesiedelt.

800 Radl, Lederhosen oder Autoschlüssel: Diese Fundsachen lagern in Münchner Fundbüro

Balu ist nur eine von rund 45000 Fundsachen, die derzeit dort lagern – darunter allein rund 800 Radl, von den viele im Keller unter dem KVR-Gebäude stehen. So mancher Fahrradhändler wäre neidisch, scherzt Sammüller-Gradl. Außerdem finden sich im Fundbüro: Eheringe, Gitarren, Lederhosen, Dirndl und Autoschlüssel. Allein bei der Wiesn kommen immer rund 3700 Fundsachen zusammen. „Wir hatten auch schon ein tschechisches Paar, das auf der Wiesn am selben Tag beide Eheringe verloren hatte.“

Rund 800 Fahrräder ­lagern beim Fundbüro © M. Götzfried

Vor einiger Zeit hätten Schweizer auch mal einen Rollstuhl verloren – die Kundschaft des Fundbüros sei sehr international. Auch ein Ring der Luxus-Marke Cartier war eine Zeit lang im Bestand. Wert: 32000 Euro. Zum Glück: Der Besitzer konnte ermittelt werden. Genauso wie bei Bargeld im Wert von 111000 Euro, das auf einer Baustelle verloren gegangen war. „Unsere Mitarbeiter leisten hier auch echte Detektivarbeit“, sagt die KVR-Chefin. Akribisch untersuchten sie die Fundsachen auf Hinweise zum Besitzer – zum Beispiel Seriennummern oder Gravuren.

Das Fundbüro setzt verstärkt auf digitale Angebote: 15000 Verlustanzeigen im Internet

Rund 35 Prozent der Sachen finden zum Besitzer zurück. Neu ist seit heuer: Besitzer, die etwas vermissen, können nun auch online Verluste melden. Sie können vorab Farbe, Größe und andere Eigenschaften des Gegenstands melden – und bekommen dann eine Rückmeldung. 15000 Menschen haben das Angebot bisher genutzt. Für Autoschlüssel gibt es nun auch Vitrinen im Untergeschoss des Fundbüros. So können Besitzer direkt danach suchen. „Wir hatten auch mal einen Porsche-Schlüssel, den die Polizei abgeholt hatte“, erzählt Hubertus Busch vom Fundbüro. Der Grund: Er sei als mögliches Beweisstück in einem Mordfall konfisziert worden – was sich später als falsche Spur herausgestellt hatte..

Es gibt aber auch viele Lederhosen, Puppen und Musikinstrumente im Fundbüro. © Markus Götzfried

Und was passiert mit Dingen, die nicht abgeholt werden? Sechs Monate müssen sie mindestens aufbewahrt werden, dann gehen sie als Spenden an die Feuerwehr (für Übungen) oder Geflüchtete. Andere werden versteigert – neuerdings auch im Netz: Seit Anfang des Jahres kann man Fundsachen, die nicht abgeholt werden, auch online ersteigern.

Ausgewählte Fundstücke aus München werden auf der Seite www.justiz-auktion.de angeboten. Unter der erweiterten Suche lässt sich dort nach Dingen aus München suchen. Derzeit lassen sich dort etwa eine Lederjacke, tragbare Lautsprecher oder Goldringe ersteigern. Insgesamt seien bereits über 50 Artikel verkauft worden. Gesamterlöse bisher: 6424 Euro. Das Geld fließt in die städtische Kasse. Vielleicht findet Balu auf diesem Weg doch noch einen Besitzer.

