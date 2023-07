Mann erhält Jobangebot in München: Nach eindeutigen Kommentaren entscheidet er sich gegen Umzug

Von: Adriano D'Adamo

Die Mietpreise machen es Interessierten nicht gerade leicht, nach München zu ziehen. Die Frage, ob 1800 Euro genug sind, um in München zu überleben, löste online eine hitzige Diskussion aus.

München – In München zu leben ist teuer und das stellt Wahl-Münchner und solche, die es noch werden wollen, vor einige Probleme. Der Reddit-Nutzer „Asmodueusyakuza“ stellte deswegen auf der Online-Plattform die Frage, ob 1800 Euro netto reichen, um in der Landeshauptstadt zu überleben – und löste eine hitzige Diskussion aus.

Der Autor des Beitrags formulierte neben der Frage auch noch ein paar Rahmenbedingungen. Diese sollten den anderen Nutzern helfen, seine Situation besser einschätzen zu können. Er habe ein Jobangebot in München bekommen und die „Fremden aus dem Internet“ werden nun aufgerufen, ihn bei seiner Entscheidung zu unterstützen. Sein möglicher zukünftiger Arbeitgeber würde ihm weder den Umzug nach München bezahlen, noch eine Wohnung zur Verfügung stellen. Ohne genaue Details zu nennen, sagte der Beitragsersteller, dass er in seinem möglichen zukünftigen Beruf kein Trinkgeld erhalten könne und deswegen nur auf sein Gehalt angewiesen sei.

München funktioniert nur in WGs: Nutzer halten 1800 Euro für realistisch

Viele Reddit-Nutzer beruhigten den Autoren und versuchten ihm zu erklären, dass 1800 Euro ausreichen würden, um in München zu überleben. Dabei waren sich die Nutzer nicht einig, ob 700 Euro Miete pro Monat zu wenig und 1000 Euro zu viel seien. In diesem Szenario gingen die meisten Nutzer davon aus, dass der Mann in eine WG ziehen würde. Ein Nutzer schrieb: „Das ist ein großer Haufen Mist. Jeder, den ich in München kenne, wohnt ihn einer WG, bis er mit seinem Partner zusammenzieht“.

In einzelnen Beiträgen berichteten Nutzer, wie viel sie für ein WG-Zimmer zahlen. Ein Reddit-User gibt an 900 Euro für ein Zimmer in Schwabing zu berappen und findet, dass es zu den teureren Zimmern gehört. In einem weiteren Kommentar behauptet ein Nutzer, dass er 650 Euro Miete für 13 Quadratmeter in Schwabing zahlen muss und fand, dass er es noch gut getroffen habe. Deswegen sprach er dem Autor zu, dass er mit 1800 Euro in München überleben kann.

„Wird deine Seele auffressen“: 1800 Euro sind zu wenig für München

Auch die Gegenseite war in den Kommentaren reichlich vertreten. Ein Nutzer brachte das Argument auf, dass es bei 1000 Euro Miete pro Monat und mindestens zehn Euro pro Tag für Essen recht ungemütlich in München werden könnte.

Ein Nutzer ging auf einen anderen Aspekt ein, der für den Autor ausschlaggebend war. „Ich persönlich würde nicht herziehen, besonders, wenn du hier niemanden kennst. Ich habe in einem Münchner Unternehmen gearbeitet und meiner persönlichen Einschätzung nach ist die Stadt nur etwas für Münchner und Menschen mit vielen Ressourcen (soziale Kontakte wie Freunde und Familie, eine günstige Wohnung oder einfach Geld), aber exklusiv und teuer für diejenigen ohne das alles.“

Die weiteren Kommentare haben dem möglichen Wahl-Münchner nicht viel Hoffnung bereitet. „Überleben? Wahrscheinlich. Ein gutes Leben haben? Bezweifle ich.“ Ein anderer Nutzer schrieb: „Alles unter 2000 Euro in München wird deine Seele auffressen“. Der Autor selbst antwortete wenig optimistisch auf diesen Kommentar mit „ein Kollege hat mir dasselbe gesagt“. Schlussendlich gab der Autor des Beitrags an, dass er sich gegen das Jobangebot und den Umzug in die Landeshauptstadt entschieden habe. Die Gegenargumente haben in diesem Fall offenbar gewonnen.

