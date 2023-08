Dönerpreis-Schock: München zahlt am meisten – und erlebt wohl brisanten Preissprung

Von: Richard Strobl

München hat laut einer Erhebung deutschlandweit die saftigsten Dönerpreise. (Collage aus Symbolbildern) © Collage: IMAGO / Pond5 Images // IMAGO / Arnulf Hettrich

Der Dönerpreis ist für viele ein guter Vergleichswert über die allgemeine Preislage in einem Ort. Nach einer neuen Erhebung schneidet München schlecht ab.

München – „Wann kommt endlich die Dönerpreisbremse“? Mit diesen Worten kommentiert ein Nutzer auf Instagram gerade einen Beitrag des ZDFinfo. Damit spielt er auf einen Vorfall im vergangenen Jahr an. In München wandte sich ein Passant an Kanzler Olaf Scholz und forderte eben diese Preisbremse von ihm. Seine Begründung: Acht Euro seien zu viel für den Snack. Doch glaubt man dem Beitrag von ZDFinfo, ist selbst diese Preismarke in München mittlerweile weit überschritten.

Denn im Juni und Juli kostete ein Döner in München laut dem Beitrag im Schnitt bereits 9,58 Euro. Das ZDF beruft sich bei seinem Beitrag auf eine „noch unveröffentlichte Erhebung des Lieferdienstes Lieferando“. Zudem weist das ZDF auf eine bereits vieldiskutierte Idee hin: Der Döner als Preismarker. Denn, da es das Lebensmittel in quasi jeder Stadt in ähnlicher Form und in Hülle und Fülle zu kaufen gibt, taugt ein Preisvergleich vielen als Hinweis auf die allgemeine Preisentwicklung in den verschiedenen Städten.

Dönerpreis-Schock: Münchner bezahlen am meisten

Die Preise sind auch in Deutschland allgemein enorm gestiegen. Das zeigt sich etwa auch an der Supermarktkasse. Der Döner ist davon nicht ausgenommen. Die Münchner Döner-Imbisse bestätigten gegenüber tz.de schon vor einiger Zeit, dass die Preise steigen müssten. Glaubt man der Erhebung, ist dies mittlerweile geschehen. Als Gründe nennt ZDFinfo in einem Instagram-Kommentar „Inflation, Lieferengpässe bei importierten Lebensmitteln, steigende Energiekosten und ein höherer Mindestlohn für Beschäftigte.“

Im Vergleich mit anderen Städten in Deutschland lässt sich jedoch einmal mehr ablesen: München ist ein teures Pflaster. Denn nirgends ist der Dönerpreis demnach so hoch, wie in der Landeshauptstadt (9,58 Euro). Am wenigsten zahlt man demnach mit 6,62 Euro in Bremen. Es folgt Berlin mit einem Dönerpreis von 7,06 Euro. Direkt hinter München liegt in der Erhebung Stuttgart mit einem Preis von 8.32 Euro, gefolgt von Nürnberg mit 7,58 Euro.

Dönerpreis-Bremse? München zahlt deutlich mehr als noch letztes Jahr

Richtig deftig wird es aber erst, betrachtet man den Dönerpreisbericht von Lieferando aus dem vergangenen Jahr. Denn hier kostete ein Döner in München demnach noch 5,67 Euro. In Nürnberg zahlte man 5,09 Euro. Am billigsten schnitt damals ebenfalls Bremen ab. Hier bezahlte man 4,96 Euro. Für München würde sich demnach eine Preissteigerung von fast 69 Prozent ergeben. Ob die Daten tatsächlich verglichen werden können, muss sich allerdings erst zeigen – schließlich ist die aktuelle Erhebung von Lieferando noch nicht veröffentlicht.

Dönerpreis-Alarm in München: Sind die Zahlen wirklich aussagekräftig?

Doch an der Erhebung gibt es unter dem Beitrag auch ordentlich Kritik.

„Lieferando-Preise sind doch nicht repräsentativ, im Durchschnitt kann man da safe 1-2 Euro abziehen“, meint etwa ein Nutzer. Ein anderer meint: „Habe ein halbes Jahr in München Döner gegessen und nicht einmal einen für 10 Euro gesehen“. Tatsächlich ist davon auszugehen, dass man an einem Dönerstand weniger bezahlt, als dies bei einer Lieferung mit Lieferando der Fall sein wird.

Doch andernorts ist der Döner noch teurer. Darauf weist eine Userin mit einer gehörigen Portion Ironie hin, indem sie kommentiert: „Schweiz: drei Monatslöhne und dein Erstgeborenes.“

Neben dem Preis ist für die meisten jedoch auch die Qualität des Döners entscheidend. Schmecken muss es ja schließlich. Doch wo in München gibt es den besten Döner? Unsere Leser haben abgestimmt. (rjs)