„In kürzester Zeit Feinde“: Münchner Nachbar flippt aus – und schreibt Droh-Aushang

Ein Nachbarschafts-Aushang aus München hat es ins Netz geschafft. © Screenshot Instagram: notesofgermany / Imago

Eine gut funktionierende Nachbarschaft ist nicht die Regel. In München hat es jetzt ein Aushang ins Netz geschafft - und zeigt, dass auch vor Drohungen nicht zurückgeschreckt wird.

München - Es gehört wohl zu den gängigsten Streitereien in deutschen Wohnorten: Konflike in der Nachbarschaft. Ob Pflanzen, die in den Nachbarsgarten reichen, Ruhestörungen oder das tägliche Üben mit Instrumenten wie Klavier oder Trompete - Konflikte dieser Art gehören wohl fast schon zur unangenehmen Normalität. Meist lassen sich Konflikte bei einem Plausch im Treppenhaus leicht lösen, doch nicht immer scheint diese humane Herangehensweise die bevorzugte zu sein, wie ein aktuelles Beispiel aus München jetzt zeigt.

Nachbar-Zettel in München zeigt Wut-Text - samt eindeutiger Drohung

Ein Zettel-Aushang, der auf der beliebten Instagram-Seite „notesofgermany“ geteilt wurde, zeigt, zu welchem Tonfall manch einer greift, wenn er sich in seiner Ruhe gestört fühlt. Die Seite teilt regelmäßig Bilder von Kuriositäten in ganz Deutschland, diesmal also in München. Zu sehen ist ein auf einem Computer geschriebener Zettel. Wo genau der Aushang platziert wurde und ob er wirklich aus München stammt, ist nicht überprüfbar. Viel wichtiger ist jedoch der Inhalt, der darauf zu lesen ist.

Nachbarn drohen in München mit Zettel-Aushang – „Sehen uns sonst gezwungen Maßnahmen zu ergreifen“

„Sie haben sich in kürzester Zeit Feinde auch in der Nachbarschaft durch Ihre Ignoranz – laut telefonieren auf dem Balkon übermäßige laute TV oder Musik weit nach 22h wo eigentlich Nachtruhe sein sollte“ (Anm. d. Red. Text im Original) , beginnt der Text. Direkt auffällig: Weder eine Grußformel scheint der Urheber für nötig zu erachten, noch eine korrekte deutsche Rechtschreibung.

Dann geht es weiter: „Wir bitten sie höflichst dies zu unterlassen“, um dann direkt zur finalen Drohung anzusetzen: „Ansonsten sehen wir uns gezwungen Maßnahmen zu ergreifen, die für sie nachteilig sein werden, auch in Bezug ihres Mietverhältnissen.“ Zum Schluss zeichnet der anonyme Wut-Nachbar noch mit einer Grußformel, unterzeichnet ist „die Nachbarschaft“.

Aus dem Beitrag ist nicht zu erkennen, ob der Aushang seine Berechtigung hat, oder nicht. So oder so dürfte der Adressat nach der Lektüre des Zettels keinen guten Tag gehabt haben - auch wenn die Verfasser es am Ende des Textes ja immerhin zu einer Grußformel geschafft haben.