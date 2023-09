Klima-Kleber in München: Mopedfahrer drückt Aktivisten Abgase ins Gesicht

Von: Lucas Sauter Orengo

Teilen

Eine weitere Sitz-Blockade der „Letzten Generation“ in München ist kurzzeitig eskaliert. Wie ein Video im Netz zeigt, drückte ein Mopedfahrer unmittelbar vor den Aktivisten aufs Gas.

München - Seit Tagen schon kommt es im Stadtgebiet zu Protesten von Klima-Aktivisten. Die sogenannte „Letzte Generation“ tritt dabei verstärkt auf, im Zuge der IAA machen nun auch Aktivisten von anderen Gruppierungen wie Greenpeace oder Extinction Rebellion auf sich aufmerksam. Letztere hatten mit Protesten an der Staatskanzlei oder am Georg-Brauchle-Ring zuletzt für Aufsehen gesorgt. Doch besonders die Aktivisten der „Letzten Generation“ treten in den vergangenen Tagen vermehrt in den Fokus, einzelne sitzen wegen Blockaden jetzt im Gefängnis, was von Beobachtern teils kritisch gesehen wird. Die Klebe-Aktionen sorgen dabei immer wieder für starke Verkehrsbeeinträchtigungen, was einige Autofahrer teils in Rage bringt.

Ein Mopedfahrer drückt unmittelbar vor Aktivisten der „Letzten Generation“ im Stehen aufs Gas. © Screenshot: Instagram „munchner.gesindel“

München: Klima-Blockade eskaliert - Rollerfahrer drückt vor Aktivisten aufs Gas

Zuletzt war etwa eine Szene in die Schlagzeilen geraten, als ein Autofahrer zwei Aktivisten auf seiner Motorhaube „mitnahm“. Die „Klima-Kleber“ hatten sich dabei, um ihn vorm Weiterfahren zu hindern, vor das Auto gestellt, woraufhin der Fahrer im Schritttempo weiterfuhr. Jetzt eine weitere Ausschreitung: Wie ein Video, das im Netz kursiert, zeigt, gab ein Rollerfahrer am Stachus unmittelbar vor Aktivisten während einer weiteren Sitzblockade im Stehen Gas, wodurch die Blockierer in eine Abgas-Wolke gerieten.

Das Video stammt, so die Informationen des Instagram-Accounts munchner.gesindel, von einer Aktion am Freitag, dem 1. September, abends in München. Aktivisten blockieren die Sonnenstraße in Richtung Sendlinger Tor, der Mopedfahrer positioniert sich dabei unmittelbar vor den Sitzenden.

Für mehrere Sekunden drückt er dann aufs Gas, und bläst den Aktivisten so das Abgas direkt ins Gesicht. Erst nach einiger Zeit nähert sich eine Passantin, und scheint dem Rollerfahrer zu bitten, die Aktion zu beenden. Wie die Polizei München gegenüber tz.de äußert, würden derzeit Ermittlungen gegen den Mopedfahrer wegen „versuchter Nötigung und möglicher Körperverletzung“ laufen.