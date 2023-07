Münchner schreibt Wut-Zettel an Dieb: „Wirst nicht lange Freude haben“

Diskussion im Netz

Von Katarina Amtmann schließen

Ein Münchner wurde bestohlen und hängte daraufhin einen Wut-Zettel auf. Die Nachricht wurde im Netz geteilt und amüsiert zahlreiche Menschen.

München – Ein verlorenes Handy in München, das per Zettelaushang gesucht wird oder eine kreative Marketing-Nachricht nach einem mutmaßlich versuchten Raubüberfall in Schwabing. Solche Nachrichten sorgen im Netz immer wieder für Aufsehen, so auch bei einem neuen Zettel aus der Isar-Metropole, den die Seite „Notes of Germany“ auf Instagram geteilt hat.

„Du armseliger Trottel“: Wut-Zettel aus München - „Wünschen dir alles Schlechte“

„Du armseliger Trottel, der (die) Du uns am Donnerstag, den 13. Juli 2023 um 13.20 Uhr, unseren Akkustaubsauger, der zum Zwecke der Entleerung des Staubbehälters und zur Reinigung der Staubfilter hier abgelegt war, mitsamt des Pinsels, der zwecks Reinigung der Staubfilter daneben lag (!!!!!) gestohlen hast“, so die Nachricht. „Lass dir gesagt sein: Du wirst nicht lange Freude an deiner ‚Beute‘ haben, da das Ladegerät und der Adapter, der zu diesem Akkustaubsauger gehört, sich noch bei uns befindet“, stellt das Diebstahl-Opfer klar.

„Weiter würde ich Dir raten, bei der Reinigung des Staubbehälters, die jetzt schon fällig ist, eine neue Staubmaske zu tragen, wie etwa die beiliegende - besser noch eine FFP2-Maske -, da der Inhalt des Staubbehälters möglicherweise mit nicht ganz harmlosen Erregern kontaminiert ist“, warnt der Zettelschreiber den Dieb weiter. „Auf jeden Fall wünschen wir Dir alles Schlechte, Du vermaledeiter Dieb.“

„Junge, wie lange kann man wütend sein“ – Netz witzelt über Wut-Zettel aus München

„Naja sich ein Ersatzladekabel zu kaufen ist sicherlich günstiger als nen ganzen Akkustaubsauger“, kommentiert eine Frau mit einem Lachsmiley. „Würd ja gern wissen, was die aufgesaugt haben“, meint eine weitere Person.

Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.

„Junge, wie lange kann man wütend sein, um erstmal den PC anzumachen, dann das alles zu schreiben, es danach auszudrucken und zu laminieren“, kommentiert jemand den Instagram-Post von „Notes of Germany“ voller Verwunderung. „Hab schon beim Lesen keinen Bock mehr gehabt“, lautet ein weiterer Kommentar. „Vermaledeit, wie aufregend“, witzelt jemand und eine weitere Person schreibt - wohl ironisch: „Sapperlott!!!“ Nach nicht einmal 24 Stunden hat der Post schon über 700 Likes erhalten. (kam)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.

Rubriklistenbild: © IMAGO / Ulrich Wagner / Screenshot Notes of Germany Instagram (Collage: Merkur.de)