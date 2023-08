„Echt ein Horror“: Tauben-Todesloch am Ostbahnhof entdeckt - DB reagiert auf schwere Vorwürfe

Von: Sabrina Proske

Erneuter Vogel-Skandal auf Deutsche Bahn-Areal sorgt für Wirbel: Am Münchner Ostbahnhof waren etliche Tauben im Zwischendeckenbereich eingesperrt. Dutzende Tiere wurden tot geborgen.

Ostbahnhof - Ein Lüftungsschacht am Ostbahnhof wurde unzähligen Vögeln zum Verhängnis. Die ehrenamtliche Tierschützerin Sabine K. hatte Anfang August im Außenbereich des DB- Bahnhofs beobachtet, wie eine Taube wiederholt versucht hatte den kleinen Schacht im Zwischendeckenbereich anzufliegen. Bei genauerem Hinsehen erkannte sie Taubenbeine und Federn, die zwischen dem Gitter und einer Dachpaneele, zum Vorschein kamen. Scheinbar befanden sich dahinter eingeklemmte Tiere. Gemeinsam mit den zwei weiteren Tierschützerinnen Monika W. und Irene C. versuchte sie anschließend die Tiere zu befreien.

Mindestens 80 Tauben wurden im Schacht am Münchner Ostbahnhof eingesperrt. Einige davon starben. © Monika W.

Tote und geschwächte Tauben im Deckenschacht geborgen

Das Tierschutz-Trio - welches auf Grund von mehrfachen Anfeindungen von der Redaktion anonymisiert wurde - rief damals die Feuerwehr zur Hilfe. Als diese die Wandverkleidung öffnete, fielen zwölf tote Tiere aus dem Deckenbereich herunter. „Das war echt ein Horror. Ich mache das ja schon lange, aber es ist total abartig, wenn einem tote Tiere entgegen kommen.“ so Monika W. Genau abschätzen, wieviel weitere Tiere im Moment noch oben sind, kann sie nicht. Der Schacht war bisweilen Heimat für mindestens 80 Tauben. „Darunter sind Paare, Jungtiere, Babies und natürlich Eier.“ erklärt sie.

Den Tierschützern kamen bei der Bergung zwölf tote Tauben entgegen. © Monika W.

Der Feuerwehr waren die Hände gebunden: Zuständigkeiten zunächst ungeklärt

Was sich jetzt wie eine einfache Rettungsaktion durch Feuerwehrkräfte liest, fing jedoch etwas komplizierter an. Denn: Als die Feuerwehr den Einsatzort erreichte, waren die Zuständigkeiten nicht geklärt und das Einsatzkommando durfte zunächst die Decke nicht öffnen. „Wir riefen dann bei der Deutschen Bahn an, weil wir uns auf ihrem Gelände befanden.“ erklärt Monika W. „Doch die Pressestelle der Deutschen Bahn bestritt ihre Zuständigkeit. Sie nannten uns eine ganz andere Firma.“ Die Feuerwehr reagierte daraufhin mit Verständnis für die Tierschützer und kletterte trotzdem auf die Leiter. „Da es naheliegend war, dass dort oben noch Tiere leben, die man retten muss, haben sie trotzdem eine Paneele geöffnet.“ erzählt Monika W. im Interview.

Wer die Decke geschlossen hat, ist offiziell nicht bekannt und bestätigt

Die Geschichte begann vor mittlerweile drei Wochen, denn da wurde die Decke, die seit zwei Jahren offen war, plötzlich geschlossen. Wer die Paneele angebracht, die Tiere damit eingesperrt und ihrem Schicksal überlassen hat, ist bis zum Redaktionsschluss nicht offiziell bestätigt. Doch klar ist: Seitdem können Vögel weder rein, noch raus. Zeugen bestätigen den Tierschützerinnen vor Ort, dass ein Kran von unbekannt aufgestellt wurde, um an der Decke die Paneelen anzubringen. Als die Tiere den Schacht daraufhin nicht mehr verlassen konnten, drückten sie gegen die Luke. Einige von ihnen blieben im Gitter hängen. Andere Tiere starben im Schacht. „Tauben sind zäh. Die geben ihr letztes Hemd um ihre Babys versorgen. Ihr Todeskampf ist enorm.“ erklären die Tierschützer.

Tierschützerinnen klettern selber hoch und sind geschockt

Nachdem die Feuerwehr nach ihrer Rettungsaktion nichts mehr unternehmen konnte, klettern die Tierschützerinnen kurzerhand selber die Leitern hoch, um sich ein Bild von dem Ausmaß zu machen. „Ich war total geschockt als ich das gesehen habe. Tonnenweise Kot und tote Tiere. Ein Gestank, dass man in Ohnmacht fällt.“ erzählt Monika K.

PETA fordert Deutsche Bahn auf Verantwortung zu übernehmen. DB weißt Zuständigkeit von sich

Für die Tierschützerinnen ist klar: Die Deutsche Bahn trägt hier Verantwortung. Denn: Der Vorfall ereignete sich im Außenbereich des Deutsche Bahn-Areals am Münchner Ostbahnhof. Die besagte Deckenverkleidung befindet sich in einer Einkaufspassage neben dem Busbahnhof und den Taxiständen. PETA als auch das Veterinäramt forderten nun die Deutsche Bahn auf, Verantwortung für das Tauben-Desaster zu übernehmen, doch ihnen zufolge wies die DB zunächst jegliche Verantwortung und Kenntnisse über die angewandte Vergrämung von sich.

Zwei Löcher in der Decke. Die Verkleidung ist hier wieder entfernt. Der Vorfall ereignete sich im Außenbereich des Deutsche Bahn-Areals am Münchner Ostbahnhof. © Google Streetview

Deutsche Bahn „Bei dem Vorfall handelt es sich nicht um eine Vergrämungsmaßnahme“

Auf Anfrage von tz.de reagierte ein Bahnsprecher auf den Fall: „Uns ist es wichtig, dass sich unsere Gäste am Bahnhof wohlfühlen. Damit Reisende und Besucher:innen nicht durch Tauben oder Taubenkot belästigt werden, versucht die DB der Ausbreitung von Tauben in Bahnhöfen entgegenzuwirken. Beim aktuellen Vorfall in München-Ost handelte es sich nicht um eine Vergrämungsmaßnahme. Hier fehlte seit längerem eine Paneele zur Schließung einer Zwischendecke. Anscheinend wurde eine Paneele angebracht ohne vorher sicherzustellen, dass sich keine Tauben in dem Bereich aufhalten. Die DB klärt aktuell wer die Maßnahme unsachgemäß durchgeführt hat.“

Veterinäramt schreitet ein - PETA stellt Strafanzeige

Das Veterinäramt äußert sich dazu jedoch sehr klar und hat der Deutschen Bahn zu verstehen gegeben, dass im Bereich des Ostbahnhofs sehr wohl die DB verantwortlich sei. Die erforderlichen Maßnahmen seien jedoch „stets tierschutzfachlich zu begleiten“, so ein Mitarbeiter vom Veterinäramt München.

Ob es sich bei den Baumaßnahmen nun um eine Vergrämungsmaßnahme, mit dem Ziel die Tauben langfristig zu vertreiben, oder um eine Baumaßnahme handelte, soll nun vor Gericht entschieden werden. PETA erstattete bei der Staatsanwaltschaft München I Anzeige gegen die Deutsche Bahn und die von ihr beauftragte Vergrämungsfirma, die die Tiere eingeschlossen hat.

Restliche Wandbekleidung von Deutscher Bahn entfernt

Bisweilen zeigt sich die Deutsche Bahn deeskalierend: Letzten Donnerstag wurden von Mitarbeitern der Deutschen Bahn die restlichen Paneele abgenommen. Darüber hinaus, so heißt es in einem schriftlichen Statement, sei nach Wiederabnahme der Paneele Wasser und Futter für eventuell dort noch befindlichen Tauben aufgestellt worden.

Zwei Männer der Deutschen Bahn entfernen letzten Donnerstag die letzte Verkleidung in der Decke der Durchgangspassage am Ostbahnhof. © Zeugenfoto

Hohe Taubenpopulation in den Städten ist menschgemacht

Zugegebenermaßen sind Tauben in Städten nicht sehr beliebte Tiere. Sie gehören vielerorts eher zu den unerwünschten Gästen. Und davon hat Deutschland reichlich. In deutschen Städten leben geschätzt 500 Millionen Stadttauben. Doch was die meisten Menschen nicht wissen: Dabei handelt es sich um ausgesetzte domestizierte Haustauben. Die hohe Taubenpopulation ist somit vor allem menschgemacht.

„Zwischenstranden“ ist ein unerwünschter Nebeneffekt von Wettflügen durch Hobbyzüchter

Maßgeblich für die vielen Vögel in den Städten sind Wettflüge der Hobbyzüchter, wodurch massenhaft erschöpfte Tauben regelmäßig in Städten stranden. Das Prinzip solcher Flüge ist es, die Tauben hunderte Kilometer von ihrer Heimat auszusetzen. Die Vögel müssen dann schnellstmöglich wieder zurückfinden. Natürlich fliegen die Tauben nicht freiwillig so schnell wieder zurück nach Hause. Deswegen werden die Tiere von ihrem Nachwuchs oder ihrem Partner getrennt. Unter Höchstleistung versuchen die Tauben anschließend sich den Weg zurück zu bahnen. Doch viele Tauben dehydrieren, verhungern oder werden von Greifvögeln erbeutet. Ein Großteil landet jedoch in Städten und vergrößert Jahr für Jahr die dort lebende Population.

Ostbahnhof-Vorfall kein Einzelfall: Deutsche Bahn steht seit Jahren in der Kritik

„Seit Jahren erhalten wir Whistleblower-Meldungen über grauenvolle Vergrämungsvorrichtungen in Bahnhöfen der Deutschen Bahn. Viele der Maßnahmen gleichen Folterwerkzeugen. Dennoch schockieren uns die neuesten Ereignisse im Münchner Ostbahnhof,“ so Monic Moll, Fachreferentin bei PETA. „Bereits mehrfach sind wir mit der Deutschen Bahn in Kontakt getreten. Doch diese weigert sich vehement, auf tierleidfreie und nachhaltige Methoden zur Populationskontrolle zurückzugreifen.“

