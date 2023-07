Mann in Münchner Gaststätte plötzlich mit Messer attackiert – Zeugen greifen beherzt ein

Von: Katarina Amtmann

Unvermittelt griff ein Mann aus dem Landkreis Ebersberg einen 55-Jährigen in einer Münchner Gaststätte an. Danach fügte er sich selbst Verletzungen zu.

Update vom 23. Juli, 13 Uhr: Nach einer Messerattacke in der Münchner Innenstadt ist ein Großaufgebot der Polizei am späten Samstagabend mit etwa 20 Streifen zu einer Bar ausgerückt. Ein 53-Jähriger soll in einer Gaststätte einen anderen Mann und sich selbst verletzt haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte (siehe Erstmeldung). Der mutmaßliche Angreifer starb demnach noch am Sonntagmorgen im Krankenhaus.

Ersten Erkenntnissen nach handelte der Tatverdächtige wohl aus Eifersucht, wie die Polizei mitteilte. Der 55-Jährige sei mit seiner Ex-Partnerin zusammen gewesen.

Mann in Münchner Gaststätte plötzlich mit Messer attackiert – Zeugen greifen beherzt ein

Erstmeldung vom 23. Juli, 11.35 Uhr: München - Zwei Männer wurden in einer Gaststätte in München verletzt, die Polizei ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts, wie aus dem Pressebericht hervorgeht.

Mitten in Münchner Altstadt: Mann plötzlich mit Messer angegriffen - Zeugen eilen zur Hilfe

Demnach kam es am Samstag, 22. Juli, gegen 22.30 Uhr zu einer blutigen Auseinandersetzung in einer Gaststätte in der Sonnenstraße. Ein 55-jähriger aus dem Landkreis Ebersberg, der in der Gaststätte anwesend war, wurde plötzlich von einem 53-jährigen Mann aus dem gleichen Landkreis mit einem Messer attackiert. Der Angreifer stach unvermittelt auf den 55-Jährigen ein. „Danach fügte sich der 53-Jährige selber Verletzungen mit dem Messer zu“, so die Polizei weiter.

In München kam es zu einem Messerangriff. © Thomas Gaulke

Zeugen schritten beherzt ein und konnten dem Täter das Messer abnehmen. Anschließend alarmierten sie den Notruf. Die Münchner Polizei und der Rettungsdienst eilten sofort zur Gaststätte.

Versuchtes Tötungsdelikt in Münchner Altstadt: Mann verletzt sich und andere Person mit Messer

Beide Verletzten wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. „Vor Ort wurde numfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt und bereits mehrere Zeugen vernommen. Auch Einsatzkräfte des KIT waren zur Betreuung der Zeugen vor Ort“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Das Kommissariat 11 (Tötungsdelikte) hat die Ermittlungen übernommen. (kam)

Hinweis Wer Hilfe sucht, kann sich an die Telefonseelsorge wenden. Im Akutfall unter Telefon: 08 00/1 11 01 11 oder 08 00/1 11 02 22 oder 11 61 23. Im Chat oder per Mail unter online.telefonseelsorge.de. Zudem gibt es einen psychiatrischen Krisendienst in Bayern unter Telefon: 08 00/6 55 30 00. Die ARCHE ist ein Verein für Suizidprävention und Lebenshilfe für München und außerhalb. Der Verein ist telefonisch unter 089/33 40 41 zu erreichen. Wer akute Fälle von Suizidversuchen beobachtet, soll umgehend die Notrufnummer 112 wählen. Ein Ansprechpartner für innerfamiliäre Probleme ist auch jederzeit das Amt für Kinder, Jugend und Familie (08821/751-256) in Garmisch-Partenkirchen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Katarina Amtmann sorgfältig geprüft.