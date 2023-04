„Keine Sekunde möchte ich aus dieser Zeit missen“: Münchnerin war als „Tour-Mutti“ bei den Backstreet Boys

Von: Andrea Stinglwagner

Sandra Michel Falk vor 30 Jahren mit den Backstreet Boys © privat

Eine Kult-Boyband feiert Jubiläum! Genau 30 Jahre ist es her, dass die Backstreet Boys gegründet wurden. Im April 1993 schlossen sich Howie, AJ, Nick, Brian und Kevin in Orlando, Florida, zusammen und feierten raketenhafte Erfolge - bald auch in Deutschland. Die Anfänge der Backstreet Boys erlebte eine Frau hautnah mit: Sandra Michel Falk, die nahe München lebt.

München – Kreisch-Alarm! Fünf Jungs tanzen auf der Bühne und bringen Tausende junger Mädchen zum Schmachten. Vor genau 30 Jahren, im April 1993 schlossen sich Howie, AJ, Nick, Brian und Kevin in Orlando, Florida, zu den Backstreet Boys zusammen. Sandra Michel Falk organisierte damals für die Konzertagentur Hand in Hand in Gilching die Touren der Band in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Gern erinnert sie sich an die irren Zeiten.

Sandra war dabei – auch bei den diversen Abstechern zu Mc Donald‘s

„Wochentags saß ich im Büro, ab Donnerstag war ich mit der Band auf Tour, um zu schauen, dass alles so ablief, wie von den Künstlern und Promotern gewünscht.“ Vom ersten noch kleinen “We‘ve got it going on“-Konzert in Niederbayern bis zur riesigen Open-Air-Tour mit Zehntausenden Konzertbesuchern – Sandra war dabei.

Heute noch Superstars: Die Backstreet Boys © Jordan Strauss/dpa

Erst im vorigen Jahr gaben die Backstreet Boys ein Konzert in München – eine Doppelshow im Olympiastadion stand an.

„Die Jungs waren alle immer höflich, charmant und freundlich“, kann die 51-Jährige sagen. Weil sie ja noch sehr jung waren (Nick war anfangs erst 13!) musste ein Lehrer mit auf Tour, AJ‘s Mama war als eine Art „Tour-Mutti“ mit dabei.

Es waren zwar Künstler, die für ihren Erfolg hart trainierten - aber auch ganz normale Jugendliche, erzählt Falk: „Sie wohnten in den tollsten Hotels, aber ich musste immer Abstecher zu Mc Donald‘s organisieren.“ Das gab ein Hallo bei den Mitarbeitern, wenn die Backstreet Boys reinmarschierten, zum Beispiel in Greding. „Die Jungs haben immer fleißig Autogramme geschrieben. Auf Karten, T-Shirts oder den Arm. Selfies gab es ja noch nicht.“

Rasanter Erfolg: Immer mehr Mädchen liefen von Zuhause weg

Der Erfolg der Boys stieg rasant. „Egal wo wir hinkamen, vor den Hotels standen schon Massen an Fans. Obwohl wir versucht hatten, alles geheim zu halten. Ich weiß bis heute nicht, wie die herausfanden, wo wir waren.“ Die Fans: vor allem sehr junge Mädchen. „Wir haben damals auch mit der Polizei zusammengearbeitet. Denn die Rate der Mädels, die von daheim abhauten, stieg bei jedem Konzert. Aber zum Glück ist nie etwas passiert.“ Erste-Hilfe-Zelte für die umgekippten Fans gab es natürlich. „Die Jungs ließen es sich nie nehmen, nach jedem Konzert dort noch vorbeizuschauen und Autogramme zu geben.“

Mei und die Stofftiere auf der Bühne! „Massen! Nach den Konzerten haben wir sie in großen Säcken zusammengesammelt und an ortsansässige Kinder-Hospize oder Ähnliches verschenkt.“ Die herzzerreißend süßen Liebesbriefchen, die an den Teddybärlis hingen, wurden aber sorgsam abgenommen und den Boys gegeben.

Nach sieben Jahren hörte Sandra Michel Falk bei der Konzertagentur auf und ging zum Fernsehen, heute arbeitet sie wieder im Künstler-Management. Bis heute hat sie noch Kontakt zu den Backstreet Boys. Rückblickend sagt sie: „Keine Sekunde möchte ich aus dieser Zeit missen. Mir war immer klar, dieser Job ist einzigartig.“

