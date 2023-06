Einen Monat lang Tollwood Sommerfestival in München: Alle Infos zum Line-up, Programm und mehr

Am 16. Juni beginnt das Tollwood Sommerfestival in München. Neben großen Musik-Acts stehen auch Kunst und Handwerk auf dem Programmplan. Die wichtigsten Informationen zum Festival finden Sie hier.

München – Der Münchner Festival-Sommer hat begonnen und mit dem Tollwood Sommerfestival erwartet Fans eines der Highlights dieses Jahr. Einen Monat lang treten deutsche und internationale Top-Acts im Olympiapark auf. Auch abseits der Bühne soll es viel Programm für Kreative und Kulturinteressierte unter dem Motto „Wasser - pures Leben“ geben. Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zu dem Line-up, den Daten, Tickets und dem Rahmenprogramm des Tollwood Sommerfestivals.

Tollwood Sommerfestival: Die wichtigsten Eckdaten

Das Tollwood Sommerfestival findet seit 35 Jahren in München statt. Der Programmplan und das Line-up sind prall gefüllt. Die Betonung liegt auf Sommer, da auch ein Winterfestival Ende des Jahres auf der Theresienwiese stattfinden soll.

Wann beginnt das Tollwood Sommerfestival?: 16. Juni 2023

16. Juni 2023 Wann endet das Tollwood Sommerfestival?: 16. Juli 2023

16. Juli 2023 Wo findet das Tollwood Sommerfestival statt?: Olympiapark München

Olympiapark München Wer tritt auf dem Tollwood Sommerfestival auf?: unter anderem Placebo, die Fantastischen Vier und SDP

unter anderem Placebo, die Fantastischen Vier und SDP Gibt es noch Tickets für das Tollwood Sommerfestival?: Der Eintritt für das Festival ist kostenlos, aber für die Musik-Acts müssen Tickets gekauft werden. Für den Großteil des Line-ups sind noch Tickets verfügbar.

Der Eintritt für das Festival ist kostenlos, aber für die Musik-Acts müssen Tickets gekauft werden. Für den Großteil des Line-ups sind noch Tickets verfügbar. Was ist das Motto des Tollwood Sommerfestivals?: „Wasser - pures Leben“

„Wasser - pures Leben“ Was hat das Tollwood Sommerfestival abseits der Bühne zu bieten?: Theater, Kabarett, Kinderprogramm und einen Markt der Ideen

Tollwood Sommerfestival: Wer tritt alles auf?

Jeden Tag vom 16. Juni bis 16. Juli bietet das Tollwood Sommerfestival wechselnde Musik-Acts in der Musik-Arena. Abseits der großen Bühne performen auch kleinere Bands in den Veranstaltungszelten über den Olympiapark verteilt. Zu den größeren Namen im Line-up gehören unter anderem Jan Delay, Silbermond und Sportfreunde Stiller.

Das gesamte Line-up der Tollwood Musik-Arena im Juni

16. Juni: SDP

17. Juni: Adel Tawil

18. Juni: Provinz

19. Juni: Santiano

20. Juni: Placebo

21. Juni: Ayliva

22. Juni: Porcupine Tree

23. Juni: Tom Jones

24. Juni: Labrassbanda

25. Juni: Die Fantastischen Vier

26. Juni: Jan Delay

27. Juni: Jacob Collier

28. Juni: Nico Santos

29. Juni: The Lumineers

30. Juni: Sportsfreunde Stiller

Das gesamte Line-up der Tollwood Musik-Arena im Juli

1. Juli: Metfest

2. Juli: Bonnie Tyler und Chris Norman

3. Juli: Danger Dan

4. Juli: Konstantin Wecker & die Bayerische Philharmonie

5. Juli: Meute

6. Juli: Spider Murphy Gang & Münchener Freiheit

7. Juli: Silbermond

8. und 9. Juli: Roy Bianco & die Abbrunzati Boys

10. Juli: Beth Hart

11. Juli: Die Fantastischen Vier

12. Juli: Pizzera & Jaus

13. Juli: Joe Bonamassa

14. Juli: Fury in the Slaughterhouse

15. Juli: SKA-P

16. Juli: Schmidbauer & Kälberer mit Hannes Ringlstetter

Tollwood Sommerfestival: Rahmenprogramm, Markt der Ideen und Essen

„Wasser - pures Leben“ lautet das Motto des diesjährigen Tollwood Sommerfestival. Besucher können an den Veranstaltungszelten und Ständen unter anderem Figuren schnitzen, Körbe flechten und eigene Gegenstände schmieden. Je nach Stand werden Materialkosten fällig. Im Amphitheater können Kabarett und andere Performances angesehen werden. Weitere Programmpunkte umfassen eine Silent Disco, Virtual-Reality-Installationen und für Kinder eine Experimente-Küche.

Ein großer Programmpunkt für das Festival ist der Markt der Ideen. Besucher können dort Kunstwerke mit einem Fair-Trade-Siegel kaufen und Essen an über 50 Ständen probieren. Die Speisen sind laut Veranstalter bio-zertifiziert und stammen aus über 20 Nationen. Es wurde viel Wert auf eine vegetarische und vegane Auswahl gelegt.

Tollwood Sommerfestival: Gibt es noch Tickets?

Für das Tollwood Sommerfestival selbst brauchen Besucher kein Ticket. Der Eintritt und die meisten Veranstaltungen sind im Rahmen des Festivals kostenlos. Lediglich für die Künstler und Bands in der Musik-Arena müssen Tickets gekauft werden.

Die Ticketpreise rangieren zwischen 50 und 77 Euro. Ein Ticket für den Auftritt von SDP am 16. Juni kostet 56,60 Euro und eines für Santiano 64,90 Euro. Für beide Auftritte der Fantastischen Vier sind keine Tickets mehr verfügbar. Die Veranstalter selbst verweisen für den Ticketerwerb auf die Plattform München Ticket hin. Eine Abendkasse wird sich am Eingang des jeweiligen Veranstaltungszelts befinden.

Tollwood Sommerfestival: Wann findet das Festival statt? - Datum und Uhrzeit

Der Olympiapark wird vom 16. Juni bis 16. Juli zum Festivalplatz für das Tollwood Sommerfestival. Einen ganzen Monat lang treffen Kunst, Handwerk und Musik in München an einem Ort aufeinander. Während viele Veranstaltungen täglich oder an mehreren Tagen stattfinden, treten die Künstler und Bands in der Musik-Arena nur an jeweils einem Tag auf. Die einzige Ausnahme bilden die Fantastischen Vier, die sowohl am 25. Juni und 11. Juli auftreten werden.

Das Programm auf dem Tollwood Sommerfestival beginnt unter der Woche um 14 Uhr und am Wochenende um 11 Uhr. Die Veranstaltungen enden um 00.30 Uhr. Für die meisten Programmpunkte ist aber schon um 22 Uhr Schicht im Schacht. Die Veranstaltungen für Kinder enden spätestens um 19 Uhr.

Tollwood Sommerfestival: Anreise mit Bahn und Auto

Das Tollwood Sommerfestival findet im Olympiapark statt. Vom Münchner Hauptbahnhof aus ist der Park am leichtesten mit der U-Bahn innerhalb von nur 30 Minuten zu erreichen. Vom Hauptbahnhof fährt die U2 Richtung Feldmoching bis zur Station Scheidplatz. Von dort aus geht es weiter mit der U3 Richtung Moosach bis zur Station Olympiazentrum. Für Pendler könnte es zum Abend hin problematisch werden, da ab 23 Uhr nicht mehr so viele Züge fahren wie tagsüber. Am Hauptbahnhof befindet sich der ZOB, wo regelmäßig Fernbusse abfahren.

Mit dem Auto dauert die Anreise vom Hauptbahnhof München nur 13 Minuten bei guter Verkehrslage. Für Autofahrer gibt es mehrere Parkmöglichkeiten im und um den Olympiapark herum. Die Parkharfe und das Parkdeck befinden sich auf dem Gelände. Die Parkharfe kostet 8,00 Euro pro Tag. Auf dem Parkdeck sind die ersten 30 Minuten gratis, zwei Stunden kosten bereits 5,00 Euro und der Tagestarif beträgt 15,00 Euro.

Tollwood Sommerfestival : Warme Nächte und kühle Morgenstunden

Gute Nachrichten für die Besucher im Olympiapark. Laut dem Deutschen Wetterdienst soll es am ersten Festivaltag über trocken und warm bei Temperaturen um die 23 Grad bleiben. Lediglich am Samstag (17. Juni) wird es voraussichtlich morgens kälter mit elf Grad werden.

Ab dem Sonntag (18. Juni) soll es in München abends rund 29 Grad und leicht bewölkt werden. Frühaufsteher sollten sich besser eine Jacke einpacken, da es morgens und vormittags rund 13 Grad werden wird. Aber der Deutsche Wetterdienst hat für die ersten Tage des Festivals keinen Regen vorhergesagt.

