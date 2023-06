1 / 11

In München nahm Thomas Gottschalks Karriere so richtig Fahrt auf. Einen Namen machte sich der spätere „Wetten, dass ...“-Gastgeber in den 1970er-Jahren beim Bayerischen Rundfunk. „München war das Zentrum meiner Begierde“, erinnerte sich Gottschalk in einem Interview einmal an den Beginn seiner Studienzeit. © IMAGO/Chris Emil Janssen