„Solidarität ist kein Luxus“: Münchner startet Spendenkampagne für Erdbebenopfer in der Türkei

Von: Adriano D'Adamo

Der Münchner Refik Köse hat eine Spendenkampagne für die Erdbebenregionen in der Türkei gestartet. Auf eine Anfrage von tz.de erklärte er seine Motivation hinter der Kampagne.

München – Es sind dramatische Bilder, die tagtäglich aus der Türkei und Syrien in die Welt gehen. Unzählige Tote, dramatische Schicksale, zerstörte Häuser – die Gewalt der Natur hat das Leben tausender Menschen für immer verändert. Hilfe kommt aus vielen Teilen der Welt, die Bereitschaft, das Leid der Menschen auf irgendeine Art und Weise zu lindern, ist enorm. Auch in München. Refik Köse, 42 Jahre alt, ist in der Südosttürkei geboren und lebt seit 16 Jahren in der bayerischen Landeshauptstadt. Auch er will den Opfern aus der Erdbebenregion helfen – auf seine eigene Art und Weise. Auf eine Anfrage von tz.de erklärte Köse seine Motivation für die Spendenkampagne.

Während die Bergungsarbeiten nach dem verheerenden Erdbeben laufen, setzt Erdogan seine Angriffe auf Kurden-Gebiete fort. © Bernama/dpa

Münchner: Erste Hilfe aus Bayern für die Türkei

Refik Köse hat sich dazu entschlossen, eine eigene Spendenkampagne auf der Plattform „GoFundMe“ ins Leben zu rufen. Das Ziel: 50.000 Euro sollen direkt bei den Einsatzkräften vor Ort ankommen und keinen Umweg über Organisationen nehmen müssen. Stand Mittwochnachmittag (15. Februar) wurden bereits über 7200 Euro gespendet. Mit den Spendengeldern will er aus München heraus Erste Hilfe für die Erdbebengebiete leisten. Seine Heimatstadt, Anatakaya in der Provinz Hatay an der syrischen Grenze, liegt nah am Epizentrum der Erdbeben. Wie er tz.de gegenüber erklärte, kamen Notfallhelfer und Hilfsmittel erst sehr spät in der Region an, was der stark beschädigten Infrastruktur geschuldet ist.

Das endlose Leid so vieler Menschen ist meine Hauptmotivation. Ich weiß, wir können nicht allen helfen – aber wir versuchen zumindest so vielen wie möglich zu helfen.

Für Köse ist es mehr als notwendig sich mit Freunden und Familie in München und in der Türkei zu organisieren, um Erste Hilfe leisten zu können. „Das endlose Leid so vieler Menschen ist meine Hauptmotivation. Ich weiß, wir können nicht allen helfen – aber wir versuchen zumindest so vielen wie möglich zu helfen.“

Münchner will selbst runterfliegen und helfen – doch alle Flüge wurden storniert

„Man muss sich vorstellen, von heute auf morgen besitzt man nur noch das, was man anhat. Kein Haus, keine Möbel, keine Wertsachen, kein Auto. Enge Freunde schlafen seit Tagen unter freiem Himmel bei Minusgraden und Regen“, beschreibt Refik Köse die Situation in den Erdbebengebieten. Er selbst wollte am Tag des ersten Erdbebens in die Türkei fliegen und helfen. Nachdem er einen Flug gebucht hat, wurden alle Flüge storniert.

Türkei: Erste Lieferungen bereits auf dem Weg in die Türkei

Die Spendenkampagne zielt auf 50.000 Euro aus. Zum Mittag des 14. Februars wurden bereits mehr als 6.500 Euro gespendet. Die Spendengelder werden nicht an eine Hilfsorganisation weitergeleitet. Stattdessen werden Hilfsmittel gekauft, die von Speditionen und Fahrern in die Türkei gebracht werden.

„Durch den Kontakt mit vielen LKW-Fahrern, die auf dem Rückweg in die Türkei sind und ihren privaten Stauraum zur Verfügung stellen, könnten wir die ersten Hilfsgüter schicken. Hier ist die schier unendliche Selbstlosigkeit der LKW-Fahrer zu nennen, die sogar Ihre Schlafkoje als Transportfläche zur Verfügung stellen“, beschreibt Köse den Prozess. Die Lieferungen werden vor Ort abgeholt und verteilt.

Münchner sichert transparenten Umgang mit Geldern zu und postet alles auf GoFundMe

Von dem bisher gespendeten Geld wurden unter anderem Medikamente, Hygieneartikel, Taschenlampen, Powerbanks, Kleidung und Babynahrung. Die ersten Beschaffungen haben mehr als 10.000 Euro gekostet. Weiterhin werden die Spenden an die Helfer und Opfer vor Ort überwiesen, um direkt Hilfsmittel kaufen zu können. Um möglichst viel Transparenz zu gewährleisten, postet Köse auf der GoFundMe-Seite seiner Spendenkampagne Bilder der Einkäufe und Belege.

„Lasst uns jetzt spenden und beweisen, dass unser Mitgefühl stärker ist als jede Krise, denn Solidarität ist kein Luxus, sondern eine Existenzbedingung des menschlichen Lebens“, so Refik Köse in seiner Spendenkampagne für die Erdbebenregionen in der Türkei. Abseits der Spendenkampagne gibt es mehrere Spendenaufrufe und Möglichkeiten, um den Erdbebenopfern zu helfen.

