Auf Wohnungssuche in München: Oscar-Gewinnerin „überrascht“, wie Vermieter auf Kommentar reagieren

Von: Carina Ottillinger

Nach dem Oscar-Gewinn für das Produktionsset von „Im Westen nichts Neues“ zieht es Ernestine Hipper zurück in die Heimat. Doch selbst sie tut sich bei der Wohnungssuche in München schwer.

München – Die Wohnungsknappheit in München ist bekannt. Selbst für Stars. „Vielleicht will jemand eine Oscar-Gewinnerin als Mieterin in München?“, fragte Ernestine Hipper daher in ihrer Verzweiflung. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) erzählte sie von ihrem Heimweh nach München, der bayerischen Heimat.

Der Mietpreis war der Grund für den Umzug raus aus München

Münchens immensen Mietpreise waren der Grund, weshalb sie München einst verlassen hat. „Ich komme aus normalen wirtschaftlichen Verhältnissen und konnte mir nie etwas kaufen in München“, erklärt Hipper gegenüber unserer Redaktion. „Ich zahlte in München fast die Hälfte meines Einkommens für Miete. Und das war einfach auf Dauer unglaublich frustrierend.“ Dass München nun so teuer wie London ist, sei unmenschlich. Trotz ihres Oscar-Gewinns sei sie eine Normalverdienerin. Als solche würde sie gerne in ihrer Wahlheimat leben. Mit diesen Mietpreisen sei das allerdings unmöglich.

„Ich glaube, dass in der Politik grundlegend Fehler gemacht wurden“, sagt Hipper. Es herrsche nur deshalb so viel Leerstand im Gewerbe in München, weil Unternehmer gewerbliche Objekte steuerlich geltend machen können. „Keiner hat den Mut, Wohnungen zu bauen – natürlich auch, weil jeder nur an seine Steuervorteile denkt.“

Oscar-Gewinnerin Ernestine Hipper zieht es zurück in die Heimat München. © Chris Pizzello/Invision/AP, IMAGO / photothek, IMAGO / Peter Widmann

Eine Altbauwohnung mit einem großen Bücherregal muss es sein

Für die neue Wohnung hat Ernestine Hipper einige Wunschvorstellungen. „Ich hätte gerne eine gemütliche Altbauwohnung, allerdings mit Aufzug oder nur erster Stock, da ich leider eine Hüftoperation hatte und ständig Koffer schleppen muss“, sagt sie gegenüber unserer Redaktion. Außerdem müsse Platz für ihre Bibliothek sein. „Ich habe eine große Bücherwand, die mein ganzer Stolz ist.“

Was das Stadtviertel angeht, ist Hipper offen. „Alles, was in Richtung der Bavaria ist, da ich beruflich die meiste Zeit dort verbringe.“ Aber sie sei nicht wählerisch. Bogenhausen, Giesing, Harlaching, Isarvorstadt, Thalkirchen – das alles sei okay.

Mit München verbindet Ernestine Hipper die Studienzeit und lebenslange Freundschaften

Wenn es um München geht, wird Ernestine Hipper nostalgisch. Sie studierte in München ab 1979, war als junge Frau unterwegs im P1 und Parkcafè, hat lebenslange Freunde gefunden. „Ich mag die alten Traditionen, den Viktualienmarkt, es ist meine Sprache, mein Essen, meine Granteligkeit, meine Biergärten.“ Mit München verbindet sie ein Gefühl von Sicherheit und Zuhause.

Es gibt nur Weniges, was Hipper nicht an München mag. Die Infrastruktur der Straßen sei katastrophal. „Die Städtebauplaner sollten mehr als gerügt werden“, sagt sie. „Ein paar Visionskurse täten denen ganz gut. Der Stadtring ist eine Katastrophe. Wie kann man zwei Autobahnen im Süden in einen zweispurigen Ring enden lassen?“

Oscar-Gewinn erfüllte Ernestine Hipper mit unbändiger Freude

Der Oscar-Gewinn kam für Hipper komplett unerwartet. Die 60-Jährige hatte zusammen mit Christian M. Goldbeck die begehrte Filmtrophäe für das Produktionsset von „Im Westen nichts Neues“ erhalten. Der deutsche Antikriegsfilm von Regisseur Edward Berger gewann in der vergangenen Woche insgesamt vier Oscars. „Ich wusste überhaupt nicht mehr, wie mir geschieht“, sagt sie gegenüber tz.de. „Aber von ganz tief kam eine solch unbändige Freude hochgesprudelt, wie ich sie sehr lange nicht mehr empfunden habe.“

Auch für sie persönlich zählt „Im Westen nichts Neues“ zu ihren besten Produktionen. Die Zusammenarbeit mit den anderen Departments sei großartig gewesen. „Das ist nicht immer der Fall, vor allem bei so großen komplexen Projekten“, erklärt sie. „Es war eine der intensivsten und auch physisch härtesten Produktion meines Lebens, die ich jedoch nie vergessen werde. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass gute Menschen gute Filme machen.“

Nach dem Oscar fehlt nur noch die Wohnung – zur Einweihungsparty gibt’s Brezn und Weißwurst

Auf der Bühne hat es geklappt. Jetzt muss nur noch eine Wohnung in der Heimat her. Ernestine Hipper weiß genau, was sie als Erstes in Ihrer neuen Wohnung in München machen würde. „Das Fenster aufmachen und durchatmen. Warme Brezn und Weißwürste holen – Freunde einladen und mich erstmal richtig freuen.“

Wer weiß, vielleicht ist es bald so weit. Auf ihr Zitat bei der dpa reagierten bereits einige Vermieter. „Ich bin überrascht, dass mein Kommentar, der ja fast scherzhaft sein sollte, so umgesetzt wurde“, sagt Hipper gegenüber unserer Redaktion. „Und ich sehe sogar Licht am Horizont nach meiner vergeblichen Wohnungssuche seit drei Jahren. Ich bekomme Angebote!“ Allerdings fragt sich die Produzentin: „Muss man erst einen Oscar gewinnen, um eine Wohnung in München zu erhalten?“

