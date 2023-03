Erzbistum, Klinikum & Co.: Neue Pläne aus dem Rathaus - SPD will Innenhöfe für Münchner öffnen

Von: Sascha Karowski

Teilen

Beim Erzbistum an der Kapellenstraße gibt es einen schönen Innenhof. Die SPD will ihn für Münchner öffnen. © Christina Sabrowsky

Mehr Raum zum Erholen in der Altstadt: Die SPD will Innenhöfe für die Bürger öffnen, etwa beim Erzbistum oder auf dem Gelände der LMU-Klinik.

München - So wird München wieder hoffähig! Weil Grün- und Erholungsflächen in der Altstadt rar gesät sind, will die SPD die zahlreichen, oft privaten Innenhöfe für Münchner öffnen - zum Sitzen, Entspannen oder Lesen. Der Stadtrat wird sich am morgigen Mittwoch mit dem Thema befassen, wenn es um das neue Freiraumkonzept geht.

SPD will Innenhöfe für Münchner öffnen: „Wir wollen, dass die Innenstadt für alle attraktiv bleibt“

Flanieren, einkaufen, im Café sitzen oder einfach nur die schöne Altstadt genießen: SPD und Volt setzen bei der Weiterentwicklung der Innenstadt auf ein vielfältiges Konzept. „Wir wollen, dass die Innenstadt für alle attraktiv bleibt“, sagt SPD-Stadträtin Simone Burger. Das gelte für Münchner ebenso wie für Menschen, die in der Innenstadt arbeiten, aber auch für Gäste von außerhalb.

Damit das gelingt, hat die Stadt schon einiges investiert: Die Fußgängerzone ist über die Sendlinger Straße erweitert worden. Autos sind auch in der Löwengrube, der Dienerstraße und auf einem ersten Teilstück vom Marienplatz Richtung Tal verbannt. Der Frauenplatz vor der Frauenkirche wurde aufgewertet. Auch der Max-Joseph-Platz, die Maximilianstraße und die Herzog-Wilhelm-Straße sollen deutlich schöner werden.

Neue Pläne aus dem Rathaus: Der Innenhof des Erzbistums an der Kapellenstraße habe Potenzial

Laut SPD gibt es aber weiteres Potenzial: die Innenhöfe eben, etwa den des Erzbistums an der Kapellenstraße. Aber auch auf den Flächen am LMU-Innenstadtklinikum, beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege oder beim Wirtschaftsreferat könnten Sitzmöbel zum Verweilen einladen. „Gerade in heißen Sommern, einen kühlen Platz zu finden, ist ein großer Pluspunkt“, sagt Burger.