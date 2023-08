Eskalation amMittleren Ring: Autofahrer nimmt Aktivisten auf die Motorhaube

Zwei Aktivisten landeten auf der Motorhaube eines wütenden Autofahrers. © SZ-Photo

Tag drei der Protestwelle hatte es in sich: Die Münchner Autofahrer hatten genug von den Blockaden der Letzten Generation. Die Folge: Brenzlige Situationen und jede Menge Wut auf der Straße.

Sie werden angeschrien, weggezerrt, angefahren und landen auf Motorhauben: Die Klima-Kleber haben es in München nicht mehr leicht. Im Gegenteil: Immer mehr Autofahrer sehen bei den Aktivisten rot, die Nerven liegen regelrecht blank. Das hat sich am Montagmorgen in aller Deutlichkeit gezeigt, als um 7.30 Uhr die angekündigte Protestwelle weiterging. Erstmals hat die Letzte Generation im Münchner Osten dabei den Ring blockiert. Angesichts der eskalierenden Gewalt ermittelt die Polizei nun auch gegen Autofahrer. Und das konsequent, wie Präsidiumssprecher Andreas Franken betont: „Wegen des Verdachts der Nötigung und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.“

Tag drei der angekündigten wochenlangen Eskalation hatte es in der Landeshauptstadt in sich. Nach einer kurzen Verschnaufpause am Wochenende ließen sich die Aktivisten 0vom Dauerregen nicht davon abhalten, direkt in den Berufsverkehr am Montagmorgen einzugreifen. Insgesamt gab es bis zum Mittag sieben Blockaden: darunter wieder an den Ringzufahren an der Donnersbergerbrücke, am Leuchtenbergring, am Innsbrucker Ring, an der Garmischer Straße, an der Arnulf- und Schenkendorfstraße sowie in nördlicher Fahrtrichtung an der Albert-Roßhaupter-Straße. Dabei waren laut Franken etwa 40 Klima-Kleber auf dem Asphalt. Der Polizeisprecher betont, dass es sich bei den Bereichen um genau die handelt, um die es in der neuen Allgemeinverfügung geht. Wie berichtet, untersagt die Stadt München seit Freitag auf 331 Straßen unangekündigte Klimaproteste, weil diese die Wege für Rettungs- und Einsatzfahrzeuge blockieren. Laut Franken würden die Aktivisten keinen Zweifel daran lassen, dass ihnen die Rettungswege egal seien. „Da scheint es keine Einsicht zu geben.“ Bei allen 40 Protestierenden ist im Laufe des Tags geprüft worden, ob sie in präventiven Gewahrsam kommen – um weitere Straftaten zu vermeiden. Bis Redaktionsschluss war dies bei keinem Aktivisten der Letzten Generation der Fall. Insgesamt mehr als 60 Mitglieder beteiligten sich seit Donnerstag an den Aktionen, München zur Protesthochburg zu machen. Jene, die am Montagmorgen auf die Straße gegangen sind, bekamen die volle Wut der Münchner zu spüren. Das zeigen Videos, die im Internet kursieren. Sie zeigen die Handwerker zweier Firmen, die Aktivisten vom Asphalt zerren. Aber auch ein Taxi, das gegen ein Bein eines Demonstranten fährt. Am schockierensten sind Szenen vom Innsbrucker Ring: In dem Video ist ein silberfarbener Kleinwagen zu sehen, vor dem zwei Mitglieder der Letzten Generation stehen. Der Fahrer gibt trotzdem Gas. Die Folge: Die Personen müssen rückwärts gehen, landen aber auf er Motorhaube. Brandgefährliche Szenen, weil gleich daneben Fahrzeuge mit höherer Geschwindigkeit vorbeiziehen. „Die Münchner Polizei bittet die Verkehrsteilnehmer ausdrücklich um Gelassenheit“, erneuert das Präsidium seinen Appell.