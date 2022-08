European Championships 2022: Hier wird in München um Medaillen gekämpft - und so kommen Sie an Tickets

Von: Lukas Schierlinger

Der Olympiapark München soll zum „Herzstück“ der European Championships 2022 werden. © IMAGO / Ulrich Wagner

Sport-Stars balgen sich bei den European Championships 2022 in München um die Medaillen. Alle Infos zu Veranstaltungsorten, Rahmenprogramm und Tickets.

München - Nicht weniger als die „größte Sportveranstaltung seit den Olympischen Sommerspielen 1972“ soll es werden. München rüstet sich für die European Championships. Vom 11. bis zum 21. August 2022 kämpfen Europas beste Athletinnen und Athleten in den Sportarten Beachvolleyball, Kanu-Rennsport, Klettern, Leichtathletik, Radsport, Rudern, Tischtennis, Triathlon und Turnen um insgesamt 177 heiß begehrte Goldmedaillen. Wer behält unter der Münchner Augustsonne einen kühlen Kopf und krönt sich zum Europameister?

European Championships in München sollen „spektakuläres und unvergleichliches Erlebnis“ werden

Zu den European Championships 2022 kommen zahlreiche Top-Sportler nach München. Unter anderem Weitsprung-Ass Malaika Mihambo. © Ben Stansall/afp

„Neben dem Olympiapark als Herzstück der Veranstaltung putzt sich die gesamte Stadt für ein spektakuläres und unvergleichliches Erlebnis heraus“, heißt es auf der Homepage zum Event. Eine passende Untermalung soll das Festival „The Roofs - Festival of Munich 2022“ bieten. In unserem Überblickstext finden Sie die wichtigsten Infos zu Veranstaltungsorten und Rahmenprogramm und erfahren, wie Sie an Tickets gelangen.

Es ist erst die zweite Auflage der European Championships; die Weltpremiere fand im Jahr 2018 in Berlin und Glasgow statt. Neben München werden heuer auch Gemeinden im Umland wie Murnau am Staffelsee oder die Städte Fürstenfeldbruck und Landsberg am Lech in den Fokus rücken.

Veranstaltungsorte bei den European Championships 2022: Olympiastadion, Olympiapark und Olympiahalle

Olympiapark München : Im „Herzstück der Veranstaltung“, genauer im altehrwürdigen Olympiastadion , kämpfen die teilnehmenden Leichtathleten um insgesamt 50 Medaillen. Schon im Jahr 2002 fanden hier die Leichtathletik -Europameisterschaften statt. 400-Meter-Läufer Ingo Schultz und die Damen-Staffel der 400-Meter-Läuferinnen sicherten sich seinerzeit die Goldmedaille. Auch 2022 werden die einheimischen Fans auf Erfolge der deutschen Athleten hoffen.

: Im „Herzstück der Veranstaltung“, genauer im altehrwürdigen , kämpfen die teilnehmenden Leichtathleten um insgesamt 50 Medaillen. Schon im Jahr 2002 fanden hier die -Europameisterschaften statt. 400-Meter-Läufer Ingo Schultz und die Damen-Staffel der 400-Meter-Läuferinnen sicherten sich seinerzeit die Goldmedaille. Auch 2022 werden die einheimischen Fans auf Erfolge der deutschen Athleten hoffen. Europas beste Geräteturner messen sich in der Olympiahalle (der zweitgrößten Sportstätte des Olympiaparks) vor bis zu 15.500 Zuschauern. Etwa 300 Athleten balgen sich um 14 Goldmedaillen.

messen sich in der (der zweitgrößten Sportstätte des Olympiaparks) vor bis zu 15.500 Zuschauern. Etwa 300 Athleten balgen sich um 14 Goldmedaillen. Im Olympiapark wird es zudem die Wettkämpfe im Mountainbike-Cross-Country sowie BMX-Freestyle-Park geben. Für alle Besucher interessant: Bei diesen Disziplinen gibt es freien Eintritt.

wird es zudem die Wettkämpfe im sowie geben. Für alle Besucher interessant: Bei diesen Disziplinen gibt es freien Eintritt. Auch die Triathleten dürfen sich hier so richtig austoben. Nach einem Sprung in den Olympiasee führen sie die folgenden Lauf- und Radstrecken durch und rund um den Olympiapark. Über 200 Wettkämpfer dürften an den Start gehen.

dürfen sich hier so richtig austoben. Nach einem Sprung in den Olympiasee führen sie die folgenden Lauf- und Radstrecken durch und rund um den Olympiapark. Über 200 Wettkämpfer dürften an den Start gehen. Stadtzentrum von München: Die erste Medaillen-Entscheidung steht am 15. August 2022 im Marathon an. „Die Bühne im Herzen der Stadt könnte dabei kaum schöner sein“, schwärmen die Veranstalter. Die Strecke führt die Teilnehmer vorbei entlang bekannter Wahrzeichen der Isar-Metropole. Nach dem Startschuss am Odeonsplatz und einer Zusatzschleife zum Siegestor geht‘s zurück in Richtung Marienplatz, über den Viktualienmarkt zum Gärtnerplatz hin zur Isar und dem Isartor. Von dort führt die Strecke weiter auf dem Ring zur Prinzregentenstraße. Ist der Friedensengel erst einmal umrundet, verläuft die Strecke auf der Widenmayerstraße die Isar entlang, durch den Englischen Garten hin zur Leopoldstraße. Ziel ist erneut der Odeonsplatz. Die Geher werden ihre Wettkämpfe ebenfalls im Herzen der Landeshauptstadt absolvieren.

Königsplatz, Audi Dome, Olympia-Regattastrecke: Hier kämpfen die Athleten in München um Medaillen

Königsplatz: Die Europameisterschaften im Beachvolleyball werden auf dem Münchner Königsplatz ausgetragen. Dafür entstehen kurzfristig sechs Beachvolleyballfelder. Auf dem sandigen Untergrund kämpfen 128 Athleten aus aller Welt um zwei Goldmedaillen. Vize-Weltmeister Clemens Wickler freut sich besonders auf die EM „dahoam“. Der 27-jährige Starnberger sagt: „Ich wollte schon immer ein Turnier in meiner Heimat spielen, damit meine Freunde und Familie dort zuschauen können.“

Die Europameisterschaften im werden auf dem Münchner Königsplatz ausgetragen. Dafür entstehen kurzfristig sechs Beachvolleyballfelder. Auf dem sandigen Untergrund kämpfen 128 Athleten aus aller Welt um zwei Goldmedaillen. Vize-Weltmeister Clemens Wickler freut sich besonders auf die EM „dahoam“. Der 27-jährige Starnberger sagt: „Ich wollte schon immer ein Turnier in meiner Heimat spielen, damit meine Freunde und Familie dort zuschauen können.“ Für die Kletterer stehen Medaillenentscheidungen in den Disziplinen Bouldern, Lead and Speed und erstmals auch in der Kombination Bouldern & Lead auf dem Programm; Austragungsort wird ebenfalls der Königsplatz sein - mit nur teilweise überdachten Kletterwänden. Sollte es schlechtes Wetter geben und die Griffe nass und rutschig werden, müssen die Events laut Organisatoren verschoben werden.

stehen Medaillenentscheidungen in den Disziplinen Bouldern, Lead and Speed und erstmals auch in der Kombination Bouldern & Lead auf dem Programm; Austragungsort wird ebenfalls der Königsplatz sein - mit nur teilweise überdachten Kletterwänden. Sollte es schlechtes Wetter geben und die Griffe nass und rutschig werden, müssen die Events laut Organisatoren verschoben werden. Audi Dome: Wo sonst die Basketballer des FC Bayern um Punkte kämpfen, werden sich im August Europas beste Tischtennis spieler die Bälle um die Ohren feuern. Bei den Europameisterschaften 2021 sicherten sich die deutschen Tischtennisspieler vier von fünf Goldmedaillen. Ob sie ihre Titel verteidigen können, wird sich zeigen. Altmeister Timo Boll wird alles daran setzen, sein Können noch einmal aufblitzen zu lassen.

Wo sonst die Basketballer des FC Bayern um Punkte kämpfen, werden sich im August Europas beste spieler die Bälle um die Ohren feuern. Bei den Europameisterschaften 2021 sicherten sich die deutschen Tischtennisspieler vier von fünf Goldmedaillen. Ob sie ihre Titel verteidigen können, wird sich zeigen. Altmeister Timo Boll wird alles daran setzen, sein Können noch einmal aufblitzen zu lassen. Olympia-Regattastrecke: Die Anlage in Oberschleißheim (Landkreis München) wird Austragungsort der Europameisterschaften im Kanu-Rennsport und im Rudern sein. Über 675 Athleten treten an, 41 Goldmedaillen stehen auf dem Spiel. Die Regatta-Anlage vor den Toren der Landeshauptstadt wurde für die Olympischen Spiele 1972 errichtet, seit 2018 steht sie unter Denkmalschutz.

Regattastrecke Oberschleißheim aus der Vogelperspektive. Der künstliche Grundwassersee wurde für die Ruder- und Kanu-Disziplinen der Olympiade 1972 in München angelegt. © IMAGO / Michael Eichhammer

European Championships 2022: Messe München und weitere Veranstaltungsorte

Messe München: Insgesamt 22 Medaillenentscheidungen werden hier fallen. Und zwar dann, wenn die besten Bahnradfahrer des Kontinents gegeneinander antreten. Auf einer temporären Bahn suchen die Teilnehmer nach der besten Position im Windschatten der Konkurrenz.

Insgesamt 22 Medaillenentscheidungen werden hier fallen. Und zwar dann, wenn die besten Bahnradfahrer des Kontinents gegeneinander antreten. Auf einer temporären Bahn suchen die Teilnehmer nach der besten Position im Windschatten der Konkurrenz. Die Straßenrennen der Radsportler beginnen nicht in München, sondern in Landsberg am Lech (für die Damen-Elite) sowie der Gemeinde Murnau am Staffelsee (für die Männer-Elite) und führen dann in Bayerns Landeshauptstadt. Rund um Fürstenfeldbruck findet das Zeitfahren statt.

„The Roofs - Festival of Munich 2022“ begleitet die sportlichen Wettkämpfe

Laut Veranstalter soll ein „Mix aus Musik, Kultur, Kunst, Food“ einen passenden Rahmen für die European Championships bieten. In puncto Kulinarik werden beim „The Roofs - Festival of Munich 2022“ Köstlichkeiten aus aller Welt geboten.

Als Hommage an das 50-jährige Jubiläum des Olympiaparks soll das Programm „symbolisch für die Vielfalt dieser einzigartigen Location, seiner Historie, Gegenwart und Zukunft“ stehen. Dabei setzen die Veranstalter mehr auf „Dorfcharakter als Gigantismus“, der Fokus richtet sich auf das Besondere, nicht auf die Masse.

Genauere Informationen werden Stück für Stück auf der Internetseite der European Championships bekannt gegeben. „Der Park wird zum Place to be des Sommers“, versprechen die Veranstalter.

European Championships 2022 in München: So kommen Sie an Tickets

Auf der offiziellen Internetseite zum Event gibt es direkt auf der Startseite einen Button zu den Tickets. Auch in den Unterrubriken zu den einzelnen Sportarten können Karten angewählt werden.

Es gibt dabei ganz unterschiedliche Preiskategorien, je nach Disziplin und Art des Duells kosten Tickets zwischen 20 und 130 Euro. Zudem besteht die Möglichkeit, Dauerkarten zu erwerben. (Sport)-Vereine können Gruppenbuchungen vornehmen.