Evakuierungsflug aus Rhodos landet in München: Urlauber berichtet nach Waldbrand von „schrecklichen“ Szenen

Die Lage auf der griechischen Urlaubsinsel Rhodos ist nach verheerenden Waldbränden weiter angespannt. Ausgeflogene Urlauber sind nun in München angekommen.

München – Reiseveranstalter TUI fliegt nach den seit Tagen wütenden Waldbränden auf der griechischen Insel Rhodos Touristen zurück nach Deutschland. Eine der mit niedergeschlagenen Urlaubern gefüllten Maschinen kam am Montagmittag (24. Juli) am Flughafen München an.

Verheerende Waldbrände auf Rhodos: Geschockter Urlauber berichtet

Zu den Passagieren gehörte auch die Familie Cink, die unmittelbar nach ihrer Landung von dramatischen Erlebnissen berichtet. „Weinende Kinder, schreiende Kinder“, habe er auf Rhodos erlebt, berichtete Vater Mario Cink. Seine Familie sei von Einheimischen per Pick-up-Truck vor den Feuern in Sicherheit gebracht worden. „Schrecklich war das. Das Feuer kam immer näher.“

Laut TUI saßen zunächst etwa 20.000 deutsche Urlauber auf Rhodos fest. 7.800 Gäste seien den Angaben zufolge unmittelbar von den Waldbränden betroffen und aus den entsprechenden Gebieten befördert worden. Flüge auf die Insel Rhodos sind laut eines Unternehmenssprechers bis auf Weiteres nicht möglich.

Angespannte Lage nach Waldbränden: Große Evakuierungsaktion läuft

Behörden sprechen im Zuge der laufenden Maßnahmen von der bislang größten Evakuierungsaktion in der Geschichte Griechenlands. Das Land leidet derzeit unter einer extremen Hitzewelle. Trockenheit in Verbindung mit den hohen Temperaturen und Wind sorgt aktuell dafür, dass sich das Feuer auf Rhodos ausbreitet.

Zahlreiche Menschen harrten zunächst auf Straßen, in Sporthallen, am Flughafen und in anderen provisorischen Unterkünften aus. Nach Einschätzung der Behörden könnte es noch Tage dauern, bis die Brände auf der beliebten Urlaubsinsel komplett unter Kontrolle sind.

