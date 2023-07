Event-Wahnsinn in München: Fünf Helene-Fischer-Konzerte während der Wiesn – „Dafür gibt es Konzepte“

So wappnen sich KVR und MVG

Als wäre das Oktoberfest nicht spannend genug, sorgt auch noch die Schlagerqueen für Furore in München. Der September 2023 wird in jedem Fall ereignisreich.

München – Helene Fischer kommt zurück nach München! Gleich fünfmal! Während der Wiesn! Es ist eine wahre Konzertserie, für die die Schlagerqueen 2023 in die Landeshauptstadt reist. Am 25., 26., 27., 29. und 30. September tritt Fischer in der Olympiahalle auf. Parallel dazu findet in München nicht weniger als das größte Volksfest der Welt statt. Wie wappnen sich KVR und MVG für den zusätzlichen Fan-Ansturm während der Wiesn?

Helene-Fischer-Konzertserie zum Oktoberfest 2023: KVR und MVG erklären Vorbereitungen

„Auch in der Vergangenheit fanden während des Oktoberfestes Parallelveranstaltungen, wie beispielsweise Konzerte in der Olympiahalle statt. Die Stadt München ist insgesamt auf diese Situation eingestellt und wird mit weiteren Dienststellen und Behörden bewährte Abläufe anwenden.“ Reichlich entspannt gibt sich eine KVR-Sprecherin in Bezug auf die Ballung der Events im September 2023.

Eine spezielle Anpassung des Sicherheitskonzeptes sei bislang nicht vorgesehen. Die Polizei sei im stetigen und engen Austausch mit den betroffenen Behörden und Verantwortlichen. In der Vorausschau der KVR-Sprecherin heißt es: „Die erwarteten 12.000 Besucher bei den Konzerten von Helene Fischer beanspruchen die Kapazität der Anreisemöglichkeiten in einem noch vertretbaren Rahmen.“

Helene Fischer während Wiesn in München: „Darauf sind wir eingestellt, dafür gibt es Konzepte“

Ins gleiche Horn stößt MVG-Sprecherin Maximilian Kaltner auf Anfrage unserer Redaktion: „Großveranstaltungen, auch parallel stattfindende, sind in München nichts Neues. Darauf sind wir eingestellt, dafür gibt es Konzepte.“ Situativ könnten Verstärkerzüge eingesetzt werden, während der Wiesn sei die Taktung der U-Bahn-Linien ohnehin angepasst. „Die U6 fährt während der Wiesn an Werktagen tagsüber im Abschnitt Harras – Fröttmaning sowie am Wochenende bis etwa 1.30 Uhr alle fünf Minuten. Am Wochenende fahren alle übrigen U-Bahn-Linien bereits ab 7 Uhr im Zehn-Minuten-Takt.“

Zu den Helene-Fischer-Konzerten unter der Woche verkehre die U3 zum Olympiazentrum regulär alle fünf Minuten. Am Samstag sei zusätzlich die U8 über den Hauptbahnhof im Einsatz. MVG-Sprecher Kaltner informiert: „Nach den Konzerten sind ebenfalls zusätzliche Züge unterwegs, die in Richtung Innenstadt fahren.“

Konzert-Comeback in München: Ums Wetter muss sich die Schlagerqueen dieses Mal nicht sorgen

Auf Ticket-Portalen wie eventim.de waren Ende Juli noch mehrere Tickets für die Helene-Fischer-Konzertserie erhältlich. Im August 2022 war die Schlagerqueen vor 130.000 Zuschauern auf dem Münchner Messegelände aufgetreten. „Das Spektakel ist zu viel des Guten“, war die anschließende Konzertkritik unserer Redaktion überschrieben. Dass ihre Show noch einmal droht, ins Wasser zu fallen, muss die 38-Jährige indes nicht befürchten. Die Münchner Olympiahalle ist überdacht, von etwaigen Gewittern würden Fans also erst auf dem Nachhauseweg erfahren.

