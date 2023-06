„Wird massive Auswirkungen haben“: Experten warnen vor Wassernotstand in München

Von: Christian Einfeldt

Laut Umweltwissenschaftlerin Christina Mertens hat die Klimakrise weiter „massive Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung“. (Symbolbild) © IMAGO/Heinz Gebhardt

In München wird das Grundwasser knapp. Die Wasserversorgung ist gefährdet. Umweltexperten warnen, dass ein Wassernotstand früher droht als wohl von vielen gedacht.

München – Während das Grundwasser weiter sinkt, befassen sich Umweltexperten mit möglichen Worst-Case-Szenarien: Was für viele vor wenigen Jahren noch unvorstellbare Dystopie war, rückt immer mehr in den Fokus von Politik, Gesellschaft und Wissenschaft. Das Wasser wird knapp und laut Experten ist eine baldige Wassernot längst nicht mehr auszuschließen. Auch in München ist das Thema allgegenwärtig und erfordert dringende Maßnahmen.

„Massive Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung“: München besonders von Klimakrise belastet

Dieser Tage steigt in Bayern wieder die Waldbrandgefahr. Hitze und Trockenheit bestimmen das Wetter im Freistaat. Mitunter schwere Unwetter kündigen sich an. Es ist eine Entwicklung, die angesichts des Klimawandels, nicht mehr totgeschwiegen werden kann. Gerade München, eine Stadt, die laut BR so versiegelt ist wie kaum eine andere deutsche Stadt, müsse sich Gedanken machen.

Die Isarmetropole bezieht ihr Wasser nach Angaben der Stadtwerke München (SWM) größtenteils aus dem Mangfall- und Loisachtal. Vor dem Hintergrund, dass bisher Gletscher das Umland mit Wasser versorgen, sind die einstigen dystopischen Vorstellungen längst Realität. „Das wird massive Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung haben“, sagt Umweltwissenschaftlerin Christina Mertens gegenüber dem BR – bereits in zehn bis zwölf Jahren könnten die Gletscher geschmolzen sein.

„Es muss jetzt passieren“: Bundesregierung hat die „Nationale Wasserstrategie“ ausgerufen

Als wäre die Sorge nicht schon groß genug, muss sich München mit weiteren befassen. Regen würde direkten Weges in die Kanalisation fließen, sagt Umweltexpertin Mertens. Die Möglichkeit zur Neubildung von Grundwasser scheitert, doch wäre vor allem in einer Großstadt wie München wichtig. Nicht zuletzt deshalb, weil dichtbebaute Städte dank eines entsprechenden Grundwasserbestandes dann imstande wären, herunterzukühlen. Ob in Sendling oder am Odeonsplatz: „Die Fassaden heizen sich einfach ungebremst auf“, sagt Mertens.

Maßnahmen zu ergreifen, dass die Stadt das Wasser länger speichern kann, werden umso wichtiger. Um notwendige Ziele zu erreichen, setzt die Bundesregierung auf die sogenannte „Nationale Wasserstrategie“. Es geht darum, das Wasser sauber zu halten und Füllstände zu sichern. Bis 2050 soll es „überall und jederzeit hochwertiges und bezahlbares Trinkwasser“ geben, teilte das Bundesministerium in einer Mitteilung im März 2023 mit. Dabei helfen könnten auch langfristig angelegte Bauprojekte. Unter anderem steht zur Diskussion, Oberflächen zu entsiegeln und Pflastersteine nahe Bäume und Pflanzen zu entfernen.

Welche Maßnahmen auch immer zur Stärkung des Grundwasserspiegels ergriffen werden: Experten sind sich einig – „es muss jetzt passieren“, sagt Michael Außendorf vom Bayerischen Landesamt für Umwelt gegenüber dem BR. Andernfalls droht deutschen Städten tatsächlich eine Wassernot – und zwar deutlich früher, als wohl von vielen vermutet.

