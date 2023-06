Fast verblutet, als er helfen wollte: Münchner auf Reichenbachbrücke von hinten attackiert - Haft für Täter?

Von: Andreas Thieme

Als er bei einem Streit dem Opfer helfen wollte, wurde er selbst zum Ziel einer gefährlichen Attacke: Marc Paganini hätte sterben können, doch die Ärzte retteten ihm das Leben. Der Prozess zum Vorfall auf der Reichenbachbrücke neigt sich nun dem Ende. © Sigi Jantz / Merkur-Collage

Zivilcourage gilt spätestens seit dem Tod von Dominik Brunner als bedeutendes Thema in München - auch für den Sollner Marc Paganini (30). Als er einen Streit beobachtete und dem Opfer helfen wollte, wäre er aber beinahe ermordet worden - dem Täter droht am Landgericht jetzt eine lange Haftstrafe.

München - Marc Paganini (30) hatte Glück: In einer Not-Operation konnten Ärzte sein Leben retten. Von einer Attacke, bei der er mit einem abgebrochenen Flaschenhals verletzt wurde, blieb ihm eine acht Zentimeter lange Narbe am Hinterkopf. Sie wird ihn noch lange an diese eine Nacht auf der Reichenbachbrücke erinnern…

Im Juni 2021 war der Münchner dort spazieren gewesen, als er einen Streit beobachtet hatte und dem Opfer helfen wollte. Bitter: Direkt danach griff Täter Mohamed J. dann Marc Paganini an und verletzte ihn schwer: Der abgebrochene Flaschenhals durchtrennte dem mutigen Helfer eine Halsschlagader.

Münchner auf der Reichenbachbrücke von hinten abgestochen: Er überlebte nur knapp

Marc Paganini kehrte für ein Gespräch mit unserer Redaktion zum Tatort auf die Reichenbachbrücke zurück © Achim Frank Schmidt

Mitte Mai sagte Paganini nun gegen den Täter aus, der sich vor dem Landgericht München I verantworten muss - und zwar wegen versuchten Mordes. Seit heute neigt sich der Prozess seinem Ende entgegen: Für Mohamed J. beantragte die Staatsanwaltschaft nun insgesamt 13 Jahre Haft.

Marc Paganini wurde bei einer Attacke auf der Reichenbachbrücke schwer verletzt - Ärzte retteten ihm das Leben © Sigi Jantz

Eine heftige Strafe, die sich aber auch aus dem Umstand erklärt, dass Marc Paganini hätte sterben können durch die Stich-Attacke von hinten - Heimtücke gilt in solchen Fällen als Mordmerkmal. Verteidigerin Christina Keil sieht den Fall ganz anders: Demnach sei das Suchtverhalten von Mohamed J. schuld an der Attacke - er brauche dringend eine Therapie. Sie beantragte sechs Jahre, der Maßregelvollzug sei entscheidend.

Versuchter Mord an der Isar: Täter drohen bis zu 13 Jahre Haft

Täter Mohamed J. (Mitte) drohen bis zu 13 Jahre Knast © SIGI JANTZ

„Ich möchte mich nochmals entschuldigen“, sagte Mohamed J. in seinem letzten Wort. Am Freitag fällt sein Urteil. Marc Paganini wird es genau verfolgen. Zum Thema Zivilcourage sagt er: Helfen würde er jederzeit wieder. „Aber anders.“ Er würde den Notruf mit Sicherheitsabstand absetzen. „Dann kann nichts passieren und man hilft trotzdem.“

