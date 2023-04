Ertrunken im eigenen Erfolg: Keiner weiß, wie hart es ist, wahrer Fan des FC Bayern zu sein

Kommentar

Von Lucas Sauter-Orengo schließen

Der FC Bayern München: Rekordmeister, FC Hollywood, Europapokalsieger. Für Erfolgsfans wie geschaffen, für wahre Anhänger Grund für Leid und Leere. Das war nicht immer so.

Samstagnachmittag, 15:30 Uhr. Christoph Deumling führt in gewohnter Manier durch die Radiosendung „Heute im Stadion“. Ich sitze auf dem Rücksitz im Auto und lausche den Geschehnissen aus den Bundesliga-Stadien, und dann: Tor für die Bayern. Detailgetreu zeichnet der Reporter die Szene aus dem Olympiastadion in Worten nach: Erst klärt Effenberg, legt dann gekonnt auf den freistehenden Lizarazu, der rast den Flügel bis zur Eckfahne entlang, flankt in Richtung Elferpunkt, Santa Cruz verpasst, Elber lässt sich nicht zweimal bitten. Die Bayern gehen in Führung, mein Vater dreht das Radio auf, ich juble, die Südkurve brodelt. Die Meisterschaft ist in diesem Jahr noch nicht abgeschrieben. Und jetzt? Es ist schwer geworden, FC-Bayern-Fan zu sein.

Keiner weiß, wie schwer es ist, wahrer Fan des FC Bayern München zu sein

Knapp 20 Jahre später tritt Deumling den Ruhestand an. Die Radio-Schalte macht einen Bogen ums Olympiastadion – Tor in Fröttmaning. Die Allianz Arena als Symbol des modernen FC Bayern: Glänzend, leuchtend, einzigartig. Und doch ist alles anders, umringt von Parkhäusern und Autobahnen, im nichtssagenden Licht des ewigen Triumphs. 20 Jahre später sitze ich, die „Stadion-Card“ in der Jacke, unter den Scheinwerfern des Prunkbaus. Auf dem Spielfeld legt Gnabry auf den freistehenden Sané, lässig dribbelt der sich durch die bereits vor Anpfiff ergebenen Mainzer – Mané verwandelt. Sollte ich nicht besser schon in der 75.- Minute Richtung U-Bahn laufen, um einen Sitzplatz zu ergattern?

Wer zu einem Spieltag am Grünwalder Stadion vorbeifährt, kommt ins Nachdenken. Überall tummeln sich die Anhänger des ehemaligen Stadtrivalen, bereit für Jubel, Schweiß und Qualen. Vereint, um das Wappen ihres Clubs zu fühlen. Die Blauen, ehemals gern gesehener Gast für Vorführungen im selben Wettbewerb, sie fühlen. Ein verregneter Samstagnachmittag gegen den SV Meppen – Ergebnis-unabhängig ist der Tag schon vor Anpfiff ein guter. Die Wiege des Leids vereint all die, die sich für den TSV entschieden haben.

FC Bayern: Samstagnachmittage als Fan sind schon lange einsam geworden

Samstagnachmittage sind einsam geworden. Fans der Bayern lauschen „Heute im Stadion“ und registrieren Ergebnisse – „Tor für die Bayern“, eine Randnotiz. Der Stern des Südens, das weiße Ballett, es ist ertrunken im eigenen Erfolg der jüngsten Vergangenheit. Wer die „Tage voller Sonne“ hört, träumt von den guten alten Zeiten, den Niederlagen, den verlorenen Meisterschaften, dem Ausscheiden im Pokal. Und den dann trotzdem immer wieder kehrendem Zurückkommen des Vereins, mit der Botschaft: Wir sind die Besten. Und trotzdem wird Anhängern des FC Bayern gerne nachgesagt, Erfolgsfans zu sein. Dabei ist kaum einem bewusst, welch Leid aufgebracht werden muss, um trotz aller Erfolge für diesen Verein zu brennen.

Nur einmal im Jahr endet die Einsamkeit eines FCB-Fans, in wenigen Tagen im April und Mai. Es ist in den „Kathedralen“ des Fußballs, wie Marcel Reif das Santiago Bernabeu einmal beschrieb, wo die Urgewalt einer Bayern-Liebe entfacht. Endlich die Spiele, bei denen ebenbürdige Gegner auf der anderen Seite stehen und das fast vergessene Gefühl von Spannung auslösen. Die Hymne im Stadion, die bebende Gewalt des Mythos FC Bayern. K.o.-Runden im Europapokal. Für 90 Minuten übermannt einen das Gefühl alter Zeiten, der Schalten ins Olympiastadion, das Aufdrehen des Radios.

Es sind diese Momente, in denen man alle Erfolge kurz vergisst. Alle Siege in nationalen Wettbewerben, alle Rekorde, all die gähnende Leere. Und in denen man für einen Moment wieder weiß, wofür sich all das Leid lohnt, Fan des großartigsten Clubs unserer Zeit zu sein.