Am frühen Abend am U-Bahnhof: Mann (45) zu Boden geschlagen und ausgeraubt - Täter auf der Flucht

Ein 45-jähriger Mann wurde am Samstagabend an der U-Bahnhaltestelle Feldmoching von einem Unbekannten niedergeschlagen. Ihm wurde ein Ring und seine Uhr entwendet.

Am Abend des 7. Dezember gegen 19 Uhr wurde ein 45-jähriger in München von einem Unbekannten niedergeschlagen.

Zuvor war er von dem Täter in ein Gespräch verwickelt worden.

Das Opfer der Attacke wurde zur Herausgabe eines Ringes und einer Armbanduhr gezwungen.

Auf Rolltreppe niedergeschlagen: 45-jähriger Mann war mit Täter in der U2 Richtung Feldmoching unterwegs

München - Ein 45-jähriger Mann war am Samstag (7.12.) gegen 19 Uhr mit der U2 in Richtung Feldmoching unterwegs. Im Abteil fiel ihm bereits ein Fahrgast auf, welcher mit ihm an der Haltestelle Feldmoching ausstieg. Gemeinsam fuhren die beiden auf der Rolltreppe an die Oberfläche.

45-Jähriger Mann in Gespräch verwickelt: Täter schlägt Mann danach zu Boden

Der Unbekannte verwickelte den 45-Jährigen in ein Gespräch, welches sich schnell zu einer verbalen Auseinandersetzung entwickelte. Der Unbekannte schlug dann unvermittelt den überraschten Mann zu Boden. Der Tatverdächtige forderte das Opfer die Herausgabe des getragenen Ringes auf. Ebenso wurde eine am rechten Handgelenk getragene Armbanduhr entrissen.

Nach Überfall: Täter flüchtet Richtung Josef-Frankl-Straße

Der Unbekannte flüchtete in Richtung Josef-Frankl-Straße. Der 45-Jährige wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, 25-30 Jahre alt, ca. 185 cm groß, schlank, muskulös, kurze, schwarze Haare, schwarzer Schnauzbart, sprach Deutsch mit leichtem, nicht näher zu konkretisierenden Akzent; bekleidet mit schwarzer Jeans, schwarzer Bomberjacke mit grauem Fellkragen.

Polizei sucht nach Zeugen des Überfalls: Hinweise werden erbeten

Die Polizei sucht mithilfe der oben genannten Beschreibung nach Zeugen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Ein Unbekannter hatte eine 14-Jährige in München auf der Straße angegriffen und sie am Hals gepackt. Ebenfalls in München wurde ein ein Tourist bei einem Überfall mit einem Messer attackiert. Bei dem Millionen-Raub am Münchner Promenandenplatz kam es zu einer überraschenden Wendung

Polizei München