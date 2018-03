Zahnärztin ertappt Einbrecher und handelt genau richtig

Eine 60-Jährige hat in Lerchenau einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Durch ihre Reaktion hat sie dafür gesorgt, dass er nicht weit gekommen ist.

München - Einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt und mit ihrer richtigen Reaktion für die Festnahme gesorgt hat eine Anwohnerin am Samstag in Lerchenau. Gegen 2.30 Uhr kletterte ein 39-jähriger Spanier über ein Garagendach in der Lerchenauer Straße auf den Balkon ihrer Zahnarzpraxis und warf die Glastür ein, berichtet die Polizei. In der Praxis klaute der Spanier zunächst drei Schlüsselbunde und brach dann die Tür zum Treppenhaus auf.

Ihre Masche war selten skrupellos:

Polizei stoppt Serieneinbrecher

Im Anschluss versuchte der Mann eine weitere Wohnungstür aufzubrechen. Das bemerkte die 60-Jährige, warf sich von innen gegen die Tür und versperrte sie mit einem Riegel. Als der Täter flüchtete, wählte die Frau sofort den Notruf. Dadurch konnten die Polizisten den Täter in der Nähe festnehmen und das Diebesgut sowie das Einbruchswerkzeug sicherstellen. Da der Spanier keinen Wohnsitz in Deutschland hat, erließ der Ermittlungsrichter Haftbefehl.

mm/tz