Münchnerin vermisst: Auto an Waldstück gefunden – Spur führt nach Deggendorf

Seit Samstagmorgen wird eine 76-jährige Münchnerin aus der Lerchenau vermisst. Die Polizei hat nun eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet.

Update vom 7. Februar 2019, 8.32 Uhr:

Am Samstagmorgen ist die Münchnerin Ursula Lichius in ihren dunkelblauen Toyota Yaris gestiegen und seitdem nicht wieder zurückgekehrt. Von der Lerchenau aus fuhr die 76-Jährige vermutlich über die Autobahn nach Grafling bei Deggendorf in Niederbayern. An einem Waldstück fand die Polizei das Auto, tief verschneit und abgesperrt. Von Ursula Lichius fehlt aber jede Spur. Ihre Familie macht sich Sorgen.

Drei Polizeipräsidien suchen mit einem Großaufgebot. Gegen 7.15 Uhr verließ Ursula Lichius vermutlich das Haus in der Lerchenau, das sie mit ihrer Tochter und deren Ehemann gemeinsam bewohnt. Um diese Uhrzeit hat ihre Familie die Rentnerin zum letzten Mal gesehen, berichtet die Polizei. Als Ursula Lichius Stunden später nicht zurückgekehrt war und es auch spätabends noch kein Lebenszeichen von ihr gab, wuchs die Angst ihrer Tochter. Bei der Münchner Polizei ging eine Vermisstenmeldung ein. Im gesamten Stadtgebiet war weder Ursula Lichius noch ihr dunkelblauer Toyota zu finden.

Vermisste Münchnerin: Auto mit Münchner Kennzeichen bei Deggendorf gefunden

Die Polizei informierte auch andere Präsidien über den mysteriösen Vermisstenfall. In Grafling bei Deggendorf in Niederbayern stießen Ermittler am Dienstag, also mehr als drei Tage nach dem Verschwinden von Ursula Lichius, auf einen dunkelblauen Toyota mit Münchner Kennzeichen. Nach einer Überprüfung stellte sich heraus: Es ist das Auto der Vermissten. Eine dicke Schneeschicht bedeckte den Kleinwagen, den die Rentnerin nach ersten Erkenntnissen bereits am Sonntag an einem Waldstück abgestellt hatte. Außerdem war das Auto der Rentnerin versperrt.

Es sind Nachrichten, die Ursula Lichius‘ Familie weiter beunruhigen dürften. Denn angeblich treten seit rund zwei Monaten regelmäßig Erinnerungslücken bei der Seniorin auf. Ärzte diagnostizierten offenbar eine beginnende Demenz. Es ist daher nicht auszuschließen, dass Ursula Lichius die Orientierung verloren hat und sie sich wegen der Kälte in ernsthafter Lebensgefahr befindet. Die Polizei in Deggendorf suchte in den vergangenen Tagen umliegende Waldgebiete ab. Auch Krankenhäuser hat man überprüft. Außerdem könnte sich Ursula Lichius bei Bekannten aufhalten.

Erstmeldung: Münchnerin vermisst: Polizei startet Öffentlichkeitsfahndung

München - Die Gesuchte hatte das Haus morgens verlassen und wurde seitdem nicht mehr gesehen, wie die Münchner Polizei berichtet. Die Rentnerin war mit ihrem blauen Pkw (Toyota Yaris) unterwegs. Der Toyota wurde mittlerweile im Bereich nordöstlich von Deggendorf, im Bereich Grafling, eingeschneit und versperrt aufgefunden.

Nach den bisherigen Ermittlungsergebnissen stand er bereits seit Sonntag, 03.02.2019, dort. Absuchmaßnahmen vor Ort werden aktuell durchgeführt.

München: Frau vermisst - Polizei startet Öffentlichkeitsfahndung

Beschreibung der 76-Jährigen: 170 cm groß, 85 kg, normale Figur, nordländischer Typ, blaue Augen, blondes Haar mit Pagenschnitt; Bekleidung: vermutlich dunkelblauer Daunenmantel, blaue Jeans, rote gehäkelte Mütze und schwarze Winterstiefel.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Eventuell wurde die 76-Jährige von einem anderen Autofahrer im Bereich Deggendorf mitgenommen.

