Idyll an beliebtem Münchner Badesee bedroht - Anwohner ziehen Konsequenzen: „Uns blutet das Herz“

Die Spitze des Eisbergs: die Überreste eines abgefackelten Containers am Lerchenauer See.

Problem nimmt neue Dimensionen an

Wilde Feuerstellen, dicke Rauchschwaden und vermüllte Wiesen. Von idyllischer Erholung kann an – und vor allem nach – schönen Tagen am Lerchenauer See keine Rede sein.