Süß: Bei diesem Ehepaar haben die Münchner Bettler-Welpen ihr Zuhause gefunden

Da werden sie aber staunen, die beiden: Noch vor Ostern ziehen Münchens kleine Superstars Jule und Mücke um in ihr neues Zuhause - und zwar zu der tierlieben und fröhlichen Familie D. in Hamm.

München - Am 1. März wurden die Bettler-Hündchen halb erfroren in einem Karton am Feldmochinger See ausgesetzt. Hausmeisterin Kirsten D. (41) und ihr Mann, der Techniker und Betriebsrat Gerhard D. (54) waren gleich verliebt, als sie die Bilder sahen: „Die haben uns ins Herz getroffen. Wir haben uns sofort beworben.“

Vor dem Zuschlag steht stets die Platzkontrolle, die ein Mitarbeiter des Hammer Tierschutzvereines in Nordrhein-Westfalen übernahm. Und der war beeindruckt. Die D.’s besitzen ein eigenes Haus mit 500 Quadratmetern Grund zum Toben und Spielen. Und sie sind nicht allein. Erstmal sind da die Töchter Katharina (18) und Nathalie (20). Zur Familie gehören zudem der kleine Yorkshire-Terrier Tyler (7), der stolze Eurasier Ison (9), der kuschelige Cavalier King Charles Spaniel Spiky (4), Chef-Katze Tinka (16) – und acht (!) freche Frettchen. Die haben ihr eigenes Reich in einem Schweden-Häuschen am Ende des Grundstücks und freuen sich immer, wenn einer ihrer Hunde-Kumpel vorbeischaut. Die ganze Familie ist schon so gespannt auf den Münchner Zuwachs. Kirsten D.: „Wir zählen die Tage. Wenn es nur schon so weit wäre.“

+ Kirsten (41) und Gerhard D. (54) aus Westfalen haben den Zuschlag bekommen. Am Karfreitag kommen sie nach München. © Privat

Voraussichtlich am Karfreitag treten die D.’s mit Tochter Nathalie und deren Freund Daniel die 600 Kilometer lange Reise nach München an, um Jule und Mücke abzuholen: „Wir werden die beiden glücklich machen. Das versprechen wir.“ Die neuen Namen stehen schon auch fest. Die Geschwister werden künftig Josy und Amy heißen.

