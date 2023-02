Feuerwehr rettet Fuchs, der kopfüber festhängt – vor den Augen von Kindergartenkindern

Von: Elisa Buhrke

Die Feuerwehr München hat einen Fuchs vor dem Tod gerettet - hinterher musste sich das Tier erst einmal erholen. © Berufsfeuerwehr München

Die Feuerwehr München hat einen Fuchs in der Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt gerettet. Das Tier hatte sich in einem Treppengeländer verfangen.

München - Der Fuchs hing kopfüber in einem Treppengeländer fest: Als die Feuerwehr München am Donnerstagmittag, 9. Februar, in die Isarvorstadt anrückte, fanden sie das Tier bereits mit reglosem Körper in der Kälte vor. Der Fuchs hatte seinen linken Hinterlauf in dem Geländer einer Feuertreppe eingeklemmt.

Doch so schnell gaben die Einsatzkräfte nicht auf: Durch Anheben des Fuchses entlasteten sie sein Bein, und er begann langsam wieder, sich zu bewegen. „Die Lebensgeister [kamen] wieder zurück“, schreibt die Pressestelle der Feuerwehr München. Vor den Augen einer größeren Gruppe von Kindergartenkindern befreite die Kräfte das Tier aus seiner misslichen Lage.

Feuerwehr München rettet Fuchs aus Treppengeländer

Anschließend wurde es dem Tierschutzverein München zur weiteren Abklärung seines Gesundheitszustandes übergeben. „Was den Fuchs dazu bewegte, über die Leiter nach oben zu steigen, bleibt wohl sein Geheimnis. Glück gehabt“, findet die Berufsfeuerwehr. (elb)

