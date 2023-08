Fit mit 90 plus: Münchner Super-Senioren verraten ihr Erfolgsrezept - „Nicht auf dem Zimmer versauern“

Sportwissenschaftlerin Julia Isaak von der TU München (li.) mit den drei Senioren (v. li.) Hildegard Scheucher, Adolf Tratz und Irene König. Sie trainieren in der Senioreneinrichtung St. Michael in Berg am Laim regelmäßig u. a. an speziellen Krafttrainingsgeräten. © Senioreneinrichtung St. Michael Berg am Laim

Sie sind alle um die 90 Jahre alt und trainieren regelmäßig, um fit und selbstständig zu bleiben. Drei Münchner Senioren verraten ihr Erfolgsrezept.

Sie sind drei Paradebeispiele dafür, wie man sich Lebensqualität bis ins hohe Alter erarbeitet: Irene König (93), Hildegard Scheucher (90) und Adolf Tratz (89) nehmen gemeinsam zwei Mal wöchentlich am „bestform-Training“ in der Senioreneinrichtung St. Michael im Münchner Stadtteil Berg am Laim teil. „Nach einem schweren Radunfall bin ich dadurch wieder auf die Beine gekommen. Speziell das Krafttraining hat mir sehr geholfen. Ich fühle mich jetzt wieder viel sicherer, kann lange Spaziergänge machen und wieder viel besser schlafen“, berichtet Adolf Tratz.



Adolf Tratz (89) trainierte sich nach einem Beinbruch zurück ins Leben

Was für andere Menschen selbstverständlich klingt, bedeutet für den früheren Postler eine Rückkehr zur schmerzlich vermissten Normalität. Bis vor einem Jahr wohnte er noch alleine in seinem Reihenhaus, versorgte sich nach dem Tod seiner Frau vor zwölf Jahren selbst. Alles lief gut, bis Tratz mit dem Rad stürzte, sich das Bein kompliziert brach und operiert werden musste. Mit nur noch 50 Kilo Gewicht zog er ins Seniorenheim St. Michael. „Heute bringe ich wieder 65,6 Kilo auf die Waage. Das Training hat sich gelohnt, ich drücke mit der Beinpresse sogar 20 Kilo weg. Bei manchen Geräten konnten ich den Widerstand inzwischen verdoppeln“, sagt der 89-Jährige stolz.

Kraft- und Koordinationsübungen helfen 90-jähriger Seniorin gegen Schwindel und Gehstörungen

Seiner Mitbewohnerin Hildegard Scheucher halfen Kraft- und Koordinationsübungen, besser mit leichtem Schwindel und Gehstörungen, bedingt durch Polyneuropathie in den Füßen, zurechtzukommen: „Ich habe jetzt ein besseres Gleichgewichtsgefühl.“ Das Training in der Gruppe habe ihr auch mental sehr gut getan, berichtet die 90-Jährige. Denn das Training bringt auch Spaß und sozialen Kontakt.



Sportwissenschaftler der TU München betreuen für Groß-Studie über 400 hochbetagte Senioren

Nina Schaller ist Projektleiterin der bestform-Studie für Senioren. Mit ihrem Team betreut die Wissenschaftlerin von der TU München mehr als 400 hochbetagte Teilnehmer in über 20 oberbayerischen Betreuungseinrichtungen. © Markus Götzfried

Die Sportwissenschaftlerin Julia Isaak vom Team der TU München zählt zu den Gesichtern der „bestform-Studie“ in mehr als 20 oberbayerischen Senioreneinrichtungen wie St. Michael. „Für uns ist es einfach schön zu erleben, wie eifrig und regelmäßig die Senioren bei der Sache sind. Das ist bereichernd“, erzählt Isaak. Mit ihren Kollegen wertet die Sportwissenschaftlerin nun die Ergebnisse der Studie aus. Daran haben über 400 hochbetagte Senioren aus über 20 Betreuungseinrichtungen in Oberbayern teilgenommen. Initiator ist der Präventionsmediziner und Sportkardiologe Professor Martin Halle, die Projektleitung haben Nina Schaller und Privatdozentin Dr. Monika Siegrist.

Irene König (93): „Man darf nicht im Sessel sitzen bleiben und auf dem Zimmer versauern“

Sport kennt kein Alter – das Motto der Studie lebt auch Irene König vor. Sie gehört mit ihren 93 Jahren zu den ältesten Teilnehmern – und ist besonders motiviert. Die „bestform“-Termine sind in Stein gemeißelt: „Ich würde das Training auch an meinem 100. Geburtstag nicht auslassen“, sagt Irene König und schiebt einen Rat hinterher: „Man darf im Alter nicht im Sessel sitzen bleiben und auf dem Zimmer versauern. Man muss den inneren Schweinehund überwinden und sich regelmäßig bewegen – auch wenn es manchmal schwerfällt.“