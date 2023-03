Fördermodell für Wörthstraße 8: Stadt soll Mietern beim Hauskauf helfen - „Müssen neue Wege finden“

Von: Sascha Karowski

Teilen

SPD-Chefin Anne Hübner mit den Mietern der Wörthstraße 8. © SPD

Die Stadt soll Mieter finanziell unterstützen, wenn sie ihr Mietshaus selbst kaufen wollen, um Luxussanierungen zu verhindern. Das würde unter anderem den Menschen an der Wörthstraße 8 helfen.

München - Die Wohnungsnot in München ist groß, aber Not macht bekanntlich auch erfinderisch. Weil der Verkauf ihres Mietshauses drohte, haben sich Bewohner de Wörthstraße 8 in Haidhausen im Verein Wörth 8 zusammengeschlossen. Sie wollen ihr Mietshaus kaufen. Die Noch-Eigentümer sind einverstanden, allerdings hapert es noch an der Finanzierung. Und genau dabei soll die Stadt nun helfen.

Wörthstraße 8: Grüne und SPD wollen Mietern helfen - Verwaltung soll eine Förderformel entwickeln

Das fordern Grüne und SPD in einem gemeinsamen Antrag, der am Freitag (17. März) eingereicht werden soll.

Darin wird die Stadtkämmerei gebeten, zeitnah gemeinsam mit dem Referat für Stadtplanung und Bauordnung ein Fördermodell zu erarbeiten, mit dem solche Initiativen wie Wörth 8 unterstützt werden können.

Das Eigentum soll zur langfristigen Sicherung bezahlbarer Mieten bei einer Genossenschaft, einer Stiftung oder einem Verein nicht aber bei einer Privatperson verbleiben. Im Gegenzug soll eine Vertragskonstellation gefunden werden, die in den so geförderten Häusern auf Dauer günstige Mieten sichert. Die maximale Obergrenze können dabei der konzeptionelle Mietwohnungsbau oder der Mietspiegel bilden.

SPD-Chefin Anne Hübner: „Wir wollen mutige Initiativen wie die in der Wörthstraße 8 unterstützen“

„Das Recht auf bezahlbares Wohnen ist uns als SPD das wichtigste Thema“, sagt die Fraktionsvorsitzende Anne Hübner. Die Stadt müsse - gerade aufgrund ausbleibender Regelungen von Freistaat und Bund - neue Wege finden, um Mieter vor horrenden Mieten zu schützen. „Deshalb wollen wir mutige Initiativen wie die in der Wörthstraße 8 unterstützen. Noch vor der Sommerpause soll ein entsprechendes Fördermodell vorgeschlagen und zeitnah umgesetzt werden.“