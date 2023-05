Münchnerin stürzt auf Rolltreppe an U-Bahn-Station und reißt Seniorin mit sich – schwer verletzt in Klinik

Von: Elisa Buhrke

Teilen

Eine Seniorin ist auf einer Rolltreppe bei der Münchner Freiheit gestürzt. Sie riss eine zweite Frau mit sich. © IMAGO/ Michael Eichhammer (Symbolbild)

Eine 81-Jährige ist auf einer Rolltreppe bei der Münchner Freiheit in eine zweite Frau (82) hineingestürzt. Diese verletzte sich bei dem Unfall schwer.

München - Eine Frau (81) ist auf einer Rollstreppe gestürzt und hat eine zweite Seniorin (82) mit sich gerissen. Letztere befindet sich mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich am Dienstag, 16. Mai, als die 81-jährige Münchnerin mit ihrem Rollator eine aufwärtsfahrende Rolltreppe an der U-Bahnhaltestelle Münchner Freiheit benutzte, um zum dortigen Busbahnhof zu gelangen. Direkt hinter ihr stand die 82-Jährige, wie das Polizeipräsidium München am Mittwoch mitteilte.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Frau (81) stürzt auf Rolltreppe bei Münchner Freiheit – zweite Seniorin schwer verletzt

Etwa in der Mitte der Fahrtstrecke verlor die Frau mit Rollator plötzlich das Gleichgewicht und stürzte nach hinten. Die 82-Jährige hinter ihr fiel ebenfalls die Rolltreppe hinab und verletzte sich dabei schwer. Sie wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 81-Jährige blieb hingegen unverletzt. Zur vollständigen Klärung des Unfalls ermittelt die Münchner Verkehrspolizei.

Lesen Sie auch: Erst im April starb eine Frau bei einem Unfall am Münchner Marienplatz, weil ein Betrunkener auf der Rolltreppe auf sie stürzte.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.