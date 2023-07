Schwerer Unfall bei München: Frau stirbt auf A99 – Rettungshubschrauber im Einsatz

Von: Adriano D'Adamo

Eine Frau wurde bei einem Autounfall tödlich verletzt. Der Fahrer musste mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert werden, während die anderen Verkehrsteilnehmer unverletzt blieben.

München – Am Freitagvormittag (30. Juni) ereignete sich auf der Autobahn A99 in Fahrtrichtung Salzburg zwischen dem Autobahnkreuz München-Nord und der Anschlussstelle Aschheim ein folgenschwerer Auffahrunfall. Ein 84-jähriger Fahrer aus Baden-Württemberg fuhr auf den Pkw eines 57-Jährigen frontal auf, nachdem er das Stauende zu spät bemerkt hatte.

Beifahrerin tödlich verletzt: Fahrer mit Hubschrauber abtransportiert

Die Beifahrerin des Unfallverursachers erlitt bei dem Aufprall schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle, trotz der Versuche der Rettungskräfte, sie wiederzubeleben. Der Unfallverursacher selbst wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Glücklicherweise blieben alle Insassen des anderen Fahrzeugs unverletzt.

Die zuständige Staatsanwaltschaft München hat bereits ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären. Währenddessen kam es aufgrund der Landung und des Starts des Rettungshubschraubers zu einer kurzzeitigen Vollsperrung der Autobahn.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Die Absperr- und Reinigungsmaßnahmen an der Unfallstelle wurden von Feuerwehrkräften aus München und Unterföhring sowie von der Autobahnmeisterei Hohenbrunn durchgeführt. Der Verkehr konnte währenddessen über die vier rechten Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeifahren. Aufgrund des Unfalls bildete sich ein Rückstau bis zur Anschlussstelle Neuherberg. Die Ermittlungen zur genauen Ursache des Unfalls dauern an.

