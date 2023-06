„Gast erhält Bier-Gutschein als Dankeschön“: Münchner Hotel will Zeit sparen – und nachhaltiger werden

Von: Miriam Haberhauer

Im mk-Hotel München können Gäste auf die Zwischenreinigung verzichten. - Und bekommen dafür ein Freibier. (Symbolbild) © IMAGO / MiS

In einem Münchner Hotel können Gäste auf die Zwischenreinigung verzichten und erhalten dafür ein Freibier. Dass Gäste das Angebot ablehnen, ist die Ausnahme.

München – „Bayerische Gemütlichkeit in der Münchner Innenstadt“ verspricht das mk-Hotel in der Schillerstraße seinen Gästen. Dazu gehört auch das Angebot, die Zwischenreinigung gegen Freibier einzutauschen.

Freibier statt Reinigung: Win-win-Situation in München

Die Idee ist simpel: Ab zwei Übernachtungen kann der Gast auf die Zwischenzimmerreinigung verzichten. „Dafür erhält er von uns dann einen Bier-Gutschein als Dankeschön“, erklärt Hotelmanager Stefan Ramsperger (34) im Gespräch mit tz.de. Das Angebot gilt nicht nur in München, sondern auch in allen anderen Hotels der Kette, an die eine Brauerei angeschlossen ist.

Bereits vor ihrem Besuch werden Gäste über das Angebot informiert. „Für die Mitarbeiter ist das eine Standardabfrage beim Check-in“, berichtet Ramsperger. Eingelöst werden kann der Gutschein dann im Restaurant des Hauses. Sollte das geschlossen sein, gibt es alternativ ein Flaschenbier an der Hoteltheke.

Hauptmotivation: Zeitersparnis für Housekeeping

Für Anti-Alkoholiker gibt es selbstverständlich auch alkoholfreies Bier, so Ramsperger. Insgesamt kommt das Angebot bei allen Beteiligten gut an: „Es ist eher die Ausnahme, dass ein Gast das Angebot nicht annimmt“, berichtet der Hotelchef.

„Kleine Schritte“ – Freibier für mehr Nachhaltigkeit

„Die Hauptmotivation ist die Zeitersparnis für das Housekeeping“, so Ramsperger. „Der Wegfall der Zwischenreinigung erspart ihnen viel Arbeit.“ Aber auch das Thema Nachhaltigkeit spielt eine zentrale Rolle: „Ohne die Zwischenreinigung werden weniger Reinigungsmittel verbraucht und die Umwelt somit weniger belastet.“

Zudem fallen auch die Lieferwege der zur Reinigung benötigten Produkte weg, was wiederum den Ausstoß von Schadstoffen senkt. Ramsperger ist überzeugt: „Es sind kleine Schritte, die aber in Summe vielleicht etwas bewirken können.“

